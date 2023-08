Lamberto Giovanelli, è morto a 93 anni a Vallefoglia: ricordo dello storico fotografo

Una fotografia è per sempre, rimane eterna, impressa nel cuore e nella mente di chi guarda. Lamberto Giovanelli ha fatto del racconto di queste emozioni una ragione di vita, scattando in più di 60 anni di attività tanti attimi felici e dolci ricordi da conservare. Se n’è andato a 93 anni: si è spento intorno alle 5.30 di ieri mattina a casa sua, sopra il negozio di fotografia in corso XXI Gennaio a Montecchio. Aprì l’attività a Colbordolo a metà anni ’50, trasferendosi a Montecchio solo nel ’69 e diventando un vero punto di riferimento. Battesimi, comunioni, cresime e matrimoni avevano una certezza: la macchina fotografica di Lamberto Giovanelli avrebbe reso quegli attimi delle istantanee immortali. "Ha fatto oltre 3000 matrimoni per 4 generazioni – ricorda il figlio Claudio –. Era instancabile, ha lavorato 12 ore al giorno 365 giorni all’anno".

Lucia Arduini