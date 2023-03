L’Ambito sociale si racconta

"Un racconto pubblico" che diventa d’"Impatto sociale" per far conoscere 3 anni di attività dell’Ambito sociale: appuntamento sabato alle 10 al cinema Masetti. "Ascolteremo la testimonianza dei sindaci e partner del Terzo settore, con il riscontro dei progetti e degli interventi attivati. E illustreremo le tappe che porteranno l’Ambito dalla convenzione all’Asp (Azienda pubblica dei servizi alla persona): il modello giuridico voluto dai sindaci per rendere più efficiente il sistema coordinato dei servizi sul territorio dei 9 comuni". "Illustreremo – precisa la coordinatrice Roberta Galdenzi – gli investimenti fatti e i risultati raggiunti". "Spiegheremo – ha concluso l’assessore di Monte Porzio, Laura Eusepi – le strategie per costruire un sistema di interventi sul territorio".