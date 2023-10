L’ambulanza donata nel nome della sorella: "Lei mi guida da lassù"

Sabato scorso, con una piccola cerimonia, è stata inaugurata una nuova ambulanza pubblica, col presidente della Croce Rossa Italiana (comitato di Pesaro), Antonio Brancadori Graffigna, a ringraziare presenti e amici. Normale la cerimonia ma eccezionali le circostanze che l’hanno consentita. "Nel marzo del 2022 ho perso improvvisamente mia sorella Sonia residente al di fuori del nostro territorio – dice la signora Cristina Filippi di Fano –. In suo ricordo è stata attivata da luglio a ottobre una raccolta di fondi. Quando rimani sola, senza un punto di riferimento saldo come era Sonia per me, realizzi esperienze che non avresti immaginato. Questa raccolta fondi ne è un piccolo esempio per il quale ringrazio in primo luogo Stefano Palma, il responsabile di Croce Rossa che mi ha aiutato a concretizzare questo progetto. Questa ambulanza in ricordo di Sonia – continua la signora Filippi –, trasportando persone bisognose, mi aiuterà a convivere con la straziante sensazione che tempo fa un mezzo di soccorso non ha potuto salvarle la vita, nonostante la competenza messa in campo dai professionisti intervenuti. Sarà bello vederla girare, nella speranza che il suo nome protegga sempre le anime di operatori e pazienti, mantenendo la loro salute al meglio. Ringrazio mia sorella Sonia che dall’alto mi guida in modo da poter essere qui oggi, perché pensare alla salute degli altri mi permette di sentirmi vicina ai suoi figli, geograficamente così lontani, a mio cognato, ai miei genitori, ai colleghi, agli amici e a tutti quelli che le hanno voluto bene". La signora ha voluto estendere il ringraziamento all’intera comunità di Pesaro per la sua sensibilità. Un ringraziamento speciale è andato al Centro Servizio Volontariato di Pesaro, nelle persone di Francesca Del Prete e Luca Benzi che hanno supportato l’iniziativa, "alle persone – conclude la Filiuppi – che hanno contribuito, a chi ha letto la storia della sua vita, a chi l’ha diffusa, a chi mi ha privatamente o pubblicamente scritto, anche a coloro che nel silenzio hanno avuto un pensiero affettuoso".