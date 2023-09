L’amicizia con Ilaro? Era la pacca sulla spalla

Il bello della storia è che quella che conta, vera, succede sempre da un’altra parte. Mentre dentro la Sala della Repubblica si svolgeva la cerimonia ufficiale in memoria dell’onorevole Arnaldo Forlani, fuori della porta, fra coloro che non erano riusciti ad entrare, a serpeggiare con insistenza è stata quella considerazione che ancora oggi sta in agguato appena sotto la pelle della nostra democrazia: "Questi comunisti – pareva dire qualcuno – tentano perfino di sottrarre un personaggio come Forlani all’abbraccio generale del popolo".

Niente a che vedere col calore, anzi col tepore amichevole e umano che emanava qualche ora prima dall’ingresso nella chiesa di Cristo Re del corpo di Ilaro Barbanti per l’ultimo saluto alla sua vita terrena. Se la frequentazione fino all’amicizia di alcune persone può lasciare addosso un senso di gradevole amore per la vita, allora questo era il caso di Barbanti, che non si chiamava Ilaro per caso. Sentivi una mano batterti sulla spalla, qualcuno che di apostrofava dicendoti "Roccia!" e ti giravi già certo che ad accoglierti c’era il suo sorriso. Amavamo lo stesso sport da tempi immemori, c’eravamo dentro fino al collo da quando credevamo che quello non fosse sport ma la creazione di mondi nuovi in cui far navigare la nostra fantasia di ragazzi ancorati ad un pallone da basket. Un discorso lungo, sempre lo stesso ma con parole diverse, la certezza di di essere amici. Ilaro, ma che razza di nome è?

f.b.