L’amicizia, legame indispensabile

"Nemo nisi per amicitiam cognoscitur", affermazione più che mai vera perché non c’è niente di più amabile dell’amicizia e per Cicerone è come il sole: illumina la vita e dà calore. Il tema è stato al centro di un incontro con alcuni studenti del Liceo Classico sul significato dell’amicizia, dai tempi antichi fino ad oggi. Una scena tratta dalla serie “Mare Fuori” ha rappresentato l’amicizia come un legame invisibile, ma indispensabile, che può essere sperimentato anche nei videogiochi, come “Brawl Stars”. Spesso, per stare con gli amici, i ragazzi si connettono ad un mondo virtuale che fa divertire, ma fa anche perdere il contatto con la realtà. Attraverso alcune interviste a persone di età differenti sul significato di questo importante legame, è emerso che esso viene percepito come un rapporto fondamentale nella vita, basato sull’ empatia, il rispetto, la lealtà e la disponibilità reciproca.

M. Pierpaoli, M.V. Ranieri, A. Mazzanti 3ª E