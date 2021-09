Fano, 9 settembre 2021 - I più increduli sono loro, gli amici che proprio non riescono a spiegarsi il gesto di Nicolas, il ragazzo che si è tolto la vita ieri nella sua casa di campagna tra Sant’Angelo in Vado e Lunano. Molti dei ragazzi hanno affidato ai social i loro saluti per il 21enne. Tra gli amici più cari di Nicolas Matteucci, c’è Andrea Giovagnoli, giovane vadese di qualche anno più grande: "Stavamo progettando un weekend a Milano e in questi giorni dovevamo vederci a cena per organizzarci. Pensare che non ci sarà più quella cena, quel weekend e che non ci sarà più Nicolas mi pare...

Fano, 9 settembre 2021 - I più increduli sono loro, gli amici che proprio non riescono a spiegarsi il gesto di Nicolas, il ragazzo che si è tolto la vita ieri nella sua casa di campagna tra Sant’Angelo in Vado e Lunano. Molti dei ragazzi hanno affidato ai social i loro saluti per il 21enne. Tra gli amici più cari di Nicolas Matteucci, c’è Andrea Giovagnoli, giovane vadese di qualche anno più grande: "Stavamo progettando un weekend a Milano e in questi giorni dovevamo vederci a cena per organizzarci. Pensare che non ci sarà più quella cena, quel weekend e che non ci sarà più Nicolas mi pare impossibile. Penso che non lo accetterò mai, svegliarsi quel giorno con un messaggio di un amico che mi informava della tragedia è stato devastante".

Vi frequentavate da molto tempo?

"Per un pò ha vissuto a Piandimeleto ed era in comitiva con ragazzi di Lunano. Ormai da qualche anno però usciva in gruppo con noi ed eravamo di fatto inseparabili, cinque o sei ragazzi uniti per la pelle. Ogni giorno delle ferie estive lo abbiamo passato insieme ed anche nel weekend prima della tragedia ci siamo visti. Non so dire cosa può essere passato per la sua testa, lui che era sempre allegro e sorridente, magari è stato preso dal panico e per un momento si è sentito solo. Nella sua vita aveva già avuto momenti brutti, il padre lo aveva perso a 4 anni".

Che ragazzo era Nicolas?

"Nicolas non aveva una sola passione, a lui piaceva tutto quello che si poteva fare insieme agli amici, era disponibile a tutto per noi e noi per lui. Sicuramente gli piaceva la musica, ricordo che facevamo a gara tra di noi per scegliere i brani da ascoltare durante le nostre serate. Da quando poi si era trasferito a vivere nella casa di campagna, che era appartenuta ai suoi nonni, casa sua era diventata anche un po’ casa nostra. Ci trovavamo spesso da lui per passare una serata insieme. È veramente incredibile quello che è successo. Nicolas era una persona gentile, non ricordo di averlo mai visto discutere o litigare con qualcuno".

Era anche un appassionato cacciatore?

"Da qualche tempo si era avvicinato al mondo della caccia, tanto da prendere il porto d’armi, ma era una passione che non è mai decollata troppo. Era invece un gran lavoratore, aveva il senso del dovere, non mancava mai sul posto di lavoro".

Qual è il tuo ultimo messaggio a Nicolas?

"Mi manca già da morire, il solo pensiero di non poterlo più abbracciare ci uccide. Voglio ringraziarlo con tutto il cuore per ogni magico momento assieme, per ogni gesto, ogni parola, ogni sorriso con il quale ha illuminato le nostre giornate, le nostre vite. Da oggi in poi sarà sempre con noi dall’alto".

Il funerale si terrà oggi alle 15.30 nella Concattedrale di Sant’Angelo in Vado. Tanta è ancora l’incredulità e lo sgomento con il quale la comunità ha accolto questa notizia, dolore al quale nella giornata di ieri si è unito anche il sindaco di Sant’Angelo in Vado, Stefano Parri, e la sindaca di Piandimeleto Veronica Magnani a nome di tutti i cittadini dei due comuni.