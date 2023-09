L’amministratore finisce alla sbarra

Deve rispondere di peculato, un 52 enne del Fanese, difeso dall’avvocato Francesco Manisi, rinviato a giudizio ieri dal gup Giacomo Gasparini con l’accusa di aver sottratto circa 5mila euro dal conto della persona di cui era l’amministratore di sostegno, che tra l’altro era suo parente. Tutto sarebbe nato dalla segnalazione che l’amministratore di sostegno a lui succeduto, nominato dal giudice, ha fatto alle forze dell’ordine. Da lì sono emersi alcuni i prelievi che per l’accusa sono illegittimi. L’anziano era alloggiato in una casa di riposo. Il processo è fissato per il prossimo gennaio.