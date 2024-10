Lamoli, migliorano i tre feriti per l’esplosione vicino all’Abbazia

Stanno meglio i tre feriti dell’esplosione che ha coinvolto sabato intorno alle 12.15 la struttura Oasi San Benedetto, a fianco dell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Lamoli. Lo scoppio e la conseguente sfiammata, sviluppatasi nei locali adibiti a cucina ha colpito tre persone di cui una è stata trasportata con l’elicottero dell’elisoccorso all’ospedale di Ancona. Due dei feriti, quelli che erano stati consegnati al 118, sono stati medicati e subito dimessi, mentre la persona che era stata portata ad Ancona è ancora in ospedale anche se le sue condizioni non preoccupano. Il grande botto aveva scosso la quiete della piccola frazione, sorprendendo gli operatori che stavano dando il tocco finale alle ultime pulizie per l’apertura della struttura che era in programma per ieri. Per riportare la situazione alla normalità era stato necessario l’arrivo di due squadre di pompieri con autocisterna che avevano prima spento le fiamme sviluppatesi nei vani cucina e poi avevano messo in sicurezza tutta l’aria. Adesso le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire le cause dell’evento, che da una prima ricostruzione sembrerebbero attribuibili a una fuga di gas.

Andrea Angelini