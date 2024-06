Lamoli piange Nazzareno Agostini. Malore fatale, aveva 58 anni

Cordoglio a Lamoli, frazione di Borgo Pace, per l’improvvisa scomparsa di Nazzareno Agostini, 58 anni, deceduto per infarto attorno alle 7 di ieri mattina nella sua abitazione romana. Anagraficamente nato Sant’Angelo in Vado e residente a Roma per motivi di lavoro, aveva un forte legame con Lamoli, qui è vissuto da piccolo e qui ha spostato Elisabetta; le sue ferie le ha sempre trascorse nella piccola frazione di Borgo Pace. "Siamo distrutti – Spiega la sorella Elisabetta (di nome come la moglie) –. Nazzareno non aveva mai avuto avvisaglie, era in salute. Durante la notte ha avvertito dei dolori al petto e la moglie ha prontamente chiamato il 118, i sanitari sono subito accorsi e hanno praticato il protocollo previsto ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Nazzareno ogni qualvolta che poteva raggiungeva Lamoli e qui aiutava tutti, era il primo a tagliare l’erba attorno all’Abbazia, era pieno di energie, era un salutista, attento nell’alimentazione e praticante sportivo". Dipendente Rai dal 1992 era autista della Moto n 1 del gruppo motociclistico che per conto dell’ente televisivo seguiva il Giro d’Italia. Per la precisione ne aveva seguito ben 28 compreso l’ultimo che recentemente ha fatto tappa a Fano. Poi tante Milano-Sanremo, tante Tirreno-Adriatico, tante corse in giro per l’Italia e per l’Europa. Appassionato di bicicletta, appena poteva percorreva in sella alle due ruote un centinaio di chilometri. Durante il soggiorno a Lamoli abitava dai suoceri e nella stessa via è situata la casa di famiglia. Nazzareno oltre alla moglie e i figli Giulia e Andrea lascia le sorelle Elisabetta e Laura, i suoceri, il cognato Maurizio e glia amatissimi nipoti Giovanni e Caterina oltre ai tanti amici che aveva. I funerali con il feretro che partirà da Roma in mattinata si terranno oggi pomeriggio all’Abbazia di Lamoli (ore 16). Seguirà la tumulazione nel cimitero locale. Amedeo Pisciolini