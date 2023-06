L’amore finisce in tribunale "Dirò che facevi la prostituta"

Una relazione durata appena due settimane, ma che si sarebbe trasformata in un incubo di mesi. Quelli in cui un albergatore 30enne di Gabicce si sarebbe vendicato della sua ex fiamma, tra l’altro una sua dipendente, di 20 anni, minacciandola che avrebbe messo in giro false voci sul suo conto come quella di aver fatto per anni la prostituta o che l’avrebbe fatta picchiare da alcune persone di sua conoscenza. Violenze verbali e fisiche condite dalla solita raffica di chiamate e messaggi intimidatori. Tutta una serie di persecuzioni per le quali il 30enne rischia ora di finire a processo per stalking. Ieri si sarebbe dovuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, ma il processo è slittato. I fatti sarebbero successi tra luglio e settembre 2021. Ad agosto, la 20enne, di origini straniere, decide di querelarlo. E di raccontare quello che era stata costretta a subire. Riferisce di aver conosciuto il suo fidanzato in hotel. Lui era il gestore e suo datore di lavoro. I due si mettono insieme. Ma dopo due settimane la storia arriva già al capolinea. E lui non ci sta. Vuole ritornare con lei e ci prova in ogni modo. Anche quelli illegali. Quelle minacce di diffamarla inventandosi un suo passato da escort, poi di farla picchiare. E alla fine è lui che invece le avrebbe messo le mani attorno al collo. Non solo.

L’avrebbe anche tempestata di mail, sms scritti e vocali. E quando lei lo aveva bloccato, lui aveva usato un’altra utenza per tormentarla. Era arrivato a presentarsi davanti alla porta di casa della giovane a Fano. Insomma, persecuzioni continue che avrebbe provocato nella donna uno stato d’ansia tale da non voler più uscire di casa, tantomeno da sola, per paura di incontrarlo. Si fa coraggio e decide di denunciarlo. Il 30enne finisce indagato per stalking aggravato dalla relazione affettiva con la vittima. Processo rinviato per decreto alluvione. L’imputato è difeso dall’avvocato Elisabetta De Conti.

e. ros.