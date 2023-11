"L’amore non ha lividi", manifesto dei ragazzi

In prima fila una poltrona vuota, occupata da un manifesto della campagna "L’amore non ha lividi". Sul palco della Sala Verdi al Teatro della Fortuna, una delegazione di tutti gli studenti e le studentesse del Polo 3, dell’Istituto Don Orione e del Liceo Nolfi Appolloni, con indosso un pullover rosso, come il sangue versato dalle 106 donne vittime di femminicidio in Italia nel 2023. E’ questa la cornice in cui si è svolto ieri mattina, il consiglio comunale monotematico dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Protagonisti i giovani che hanno espresso le proprie idee sul tema attraverso rappresentazioni e letture, con cui hanno veicolato quel messaggio diretto: "L’amore non ha lividi". Tra le tante performance, molto apprezzata quella di Isabella Carloni che si è esibita nello spettacolo teatrale "Inventare delle cose certe", in occasione del 25° anniversario della scomparsa di Joyce Lussu. E’ stata inaugurata anche la mostra "Come eri vestita", a cura di Libere Sinergie, Giunone, Amnesty International Pesaro e Albarosa. Danze a cura di Vaganova con poesie di Mirella Montalbano: 17 outfit, esposti in 4 luoghi della città (foyer del Teatro, cinema Masetti, Politeama e PariCentro) che mostrano attraverso la rappresentazione degli abiti delle donne violentate, il pregiudizio comune che le vuole anche "principali indagate del reato che hanno subito" è stato sottolineato citando la sentenza di un giudice. "Il femminicidio è un fallimento sociale che riguarda tutti - ha detto il sindaco Massimo Seri -. Per questo, imparate a riconoscere un amore che passa dal rispetto e a respingere quello che, invece, malato, si appropria delle mani. Nella Giornata Internazionale sui Diritti dei bambini, un piccolo fanese ha scritto su un foglietto a forma di cuore: ‘Sto bene se sono amato’. Ecco, allora amiamo le persone per stare bene tutti". L’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini ha snocciolato i numeri. "Nel 2022 ben 32.430 donne hanno chiamato il 1522, numero anti-violenza. Di tutte le vittime di omicidio il 98% sono donne. Il 2% uomini. Quindi la violenza delle donne contro gli uomini, se anche c’è, non è avallata dai numeri. Nei centri antiviolenza delle Marche si sono rivolti 705 utenti: la provincia di Pesaro ha registrato il maggior numero di accessi (245), un dato tristemente positivo: 118 casi nella fascia 16-29 anni e 175 tra i 30 e 39. Una diminuzione importante dell’età che chiede aiuto".

Tiziana Petrelli