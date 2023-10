L’amore per la mistica Asinara nel segno di Giorgio Donini

Inaugurata allo spazio Picca Arte Contemporanea, in via Diaz 18 a Pesaro, la mostra di Giorgio Donini a cura di Giuseppe Tomasello - Elisa Di Domenicantonio dal titolo “Asinare. Qui, nell’isola dei sardi, ogni andare è un ritornareCarlo Levi“. "Quindi sono degli addii detti a bassa voce – afferma l’artista Giorgio Donini – perché in cuor mio, non vorrei mai lasciare l’Asinara. Vorrei stargli a fianco per proteggerla. Sono degli addii, perché sono delle immagini riprese dalla barca quando me ne vado e la lascio, quando sono lontano, piano piano, sparisce l’ultimo pezzo di terra, e fa eco il ragliare degli asini, una preghiera, un suono di dolore, l’unico elemento simbolico che combacia con la storia di quel luogo. Pensavo che il mare si fermasse di notte, poi una sera m’accorsi che era una bugia conveniente al mio immaginare. Piansi assai, da allora porto molto rispetto, infatti lo contemplo, ed è l’unica forma di rapporto con questa cosa grande piena d’acqua. Sono fotoacquarelli intimi, per ricordare, per conquistare l’essenza di quel luogo, non l’Isola, che d’altronde è di tutti. Poi con l’acquarello, si entra dentro questa massa, e si esce trasformati.