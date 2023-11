L’amore unisce le anime di notte

di Claudio Salvi

In scena da questa sera e fino a domenica al Teatro della Fortuna, Le nostre anime di notte di Kent Haruf nell’interpretazione di due magnifici attori come Lella Costa ed Elia Shilton diretti dalla sapiente regìa di Serena Sinigaglia nell’adattamento e traduzione del testo di Emanuele Aldrovandi con le scene di Andrea Belli, i costumi di Emanuela Dall’Aglio.

Al centro la storia di Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta: farsi compagnia per il resto della vita. Ci parla dello spettacolo la grande Lella Costa.

Una storia d’amore tenera consapevole, matura ma non per questo meno passionale.

"Lo è sicuramente e trae forza dall’ascolto reciproco dal voler bene all’altro. Inizialmente è solo l’esigenza di farsi compagnia, di sentirsi meno soli, di farsi coraggio, di riuscire a prendere sono la notte. Poi scatta invece la freschezza di un amore senza età, con la stessa forza e impeto di un amore giovanile, con intensità e passione; un amore potente e gentile al tempo stesso che commuove il pubblico di tutte le età".

Sembra un po’ il contrario di certi amori tossici di oggi.

"Sicuramente. Quella tra Addie e Louis è una relazione basata sul rispetto, sul riconoscimento dell’altro; sull’esigenza di essere parti uguali nel cammino di quel che rimane della loro vita. Non c’è l’ombra del possesso, non c’è nessuna prevaricazione, semmai un reciproco aiutarsi quel che dovrebbe avvenire in ogni rapporto a qualsiasi età; nonostante la cronaca ci restituisca altro".

Non si scorge nel testo una sorta di pudore per questo amore un po’ agé?

"Affatto, altrimenti non avrei mai accettato di interpretarlo. C’è invece tutto l’entusiasmo di due “ragazzi“ nello scoprirsi innamorati; un amore gentile, un misto tra passione e tenerezza".

Televisione, teatro, cinema, scrittura, cosa l’ha coinvolta di più?

"Ovviamente il teatro. Cinema ne ho fatto poco e invece la televisione mi è servita, devo ammetterlo, anche per il palcoscenico".

E la scrittura?

"Ho scritto sempre per me stessa, immaginando di interpretare il testo, cucendomelo addosso in qualche modo. Scrivere per poi leggere quel che si è creato non è esattamente uguale a scrivere per il gusto di farlo".

Informazioni: botteghino del Teatro della Fortuna 0721 800750. Inizio spettacoli: ore 21, domenica ore 17.