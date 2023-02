Lampi floreali oleosi

Un sapore può essere orizzontale o verticale. E’orizzontale se all’assaggio si spande, se non ha aromi taglienti ma viceversa tendenzialmente dolci, o se vogliamo floreali. Viceversa il sapore sta dritto, cioé si inerpica, se ha tendenze verdi, speziate o balsamiche. Fatta questa differenza per capirci, possiamo accostarci all’ascolto di un olio extravergine di qualità come la Dop del Frantoio del Trionfo (raggiola, frantoio e leccino). Il colore è giallo pastellato con riflessi verdi. Ha una scorrevolezza luminosa e appare fluorescente più che linfatico. Il suo profumo, ora che è passato qualche mese dalla frangitura, è tendenzialmente dolce, e ricorda fiori come il sambuco e l’acacia. All’assaggio è, appunto, orizzontale, ovvero corre subito ai lati del nostro palato, dilatandosi in tutta la sua opulenta florealità (tornano i fiori sentiti all’olfatto), unita a una vena verde fresca di erba primaverile appena tagliata, felce, verbena e ortica di fosso con la sua terra. Queste sfumature non sono aggressive, non siamo di fronte a una monocultivar estratta a freddo da metodo continuo (ovvero da frantoio chiuso, in assenza di ossigeno) bensì da un frantoio tradizionale, con le sue macine di pietra. Possiamo dunque parlare di un piccolo miracolo della tradizione: questo olio extravergine mantiene, a distanza di mesi, una eccellente persistenza e pulizia gustativa e un perfetto equilibrio. Mastichiamo i polifenoli, ovvero gli antiossidanti che ci danno la sensazione di piccantezza e astringenza, con piacevolezza, perché levigati e compensati dal tenore floreale che ora gioca tra tagli di senape selvatica e asfodelo. Potete giocarci in vari modi: succhiando la fetta unta di pane di grani antichi del forno Panadero di Pesaro appena sfornato, oppure guarnendo una zuppa di legumi. Oppure andate all’osteria del Frantoio del Trionfo di Cartoceto che è innanzitutto un luogo di pace e di buona cucina con le insalate con i crostini all’olio di casa, i ravioli di battuto di Marchigiana, le cresc tajat con i fagioli, o la irresistibile torta al cioccolato fatta con olio solido. Una osteria dove a tavola trovate una bottiglia di extravergine sano e buono a metro zero.

d.e.