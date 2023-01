Lampioni accesi a mezzogiorno? Chiamate questo numero

Lampioni accesi anche di giorno? Segnalateli a Marche Multiservizi. È partita l’iniziativa anti sprechi che chiede a tutti i cittadini di "aiutare a fare luce sulle anomalie dell’illuminazione pubblica di Pesaro chiamando il numero verde 800 498 616, gratuito da rete fissa e mobile, attivo tutti i giorni 24 ore su 24". "Può capitare - spiegano da Mms - che ci siano guasti che fanno rimanere accesi anche di giorno dei lampioni. I nostri tecnici si mettono al lavoro al più presto per risolvere l’anomalia. Ma la collaborazione dei cittadini gioca un ruolo importante. Segnalare queste situazioni in modo tempestivo ci aiuterà a intervenire nel minor tempo possibile e ad evitare sprechi". "Oggi - l’illuminazione pubblica di Pesaro consuma il 55% dell’energia richiesta nel 2016. Gestiamo l’illuminazione nella zona comunale e in quella del porto: una vasta area che conta circa 19mila punti luce, 320 quadri di alimentazione e comando e circa 470km di rete". e. ros.