L’analista forense Luca Russo parlerà di giovani e rischi delle tecnologie

All’Istituto Comprensivo Bramante di Fermignano si parla di responsabilità genitoriali nell’era dei social. Domani alle 18 l’analista forense Luca Russo (foto) incontrerà genitori, docenti e ragazzi per creare uno spazio di riflessione per affrontare le sfide che derivano dalla crescente presenza digitale dei giovani, discutendo su come le tecnologie influenzino il loro sviluppo e come adulti e educatori possano accompagnarli in un uso consapevole e sicuro. Si analizzeranno aspetti legati a privacy, benessere emotivo e gestione dei rischi che si possono incontrare online, per promuovere una collaborazione efficace tra scuola e famiglia. Il mondo social può nascondere pericoli inimmaginabili, il compito degli adulti è non lasciare soli i minori davanti ai dispositivi.