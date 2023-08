Lancia & Bosco insieme per il restauro del Conservatorio

Nella città degli appalti pubblici Pesaro potrebbe anche succedere che ci sia un appalto più atteso degli altri, indipendentemente dal valore dell’importo di gara. L’appalto per l’esecuzione degli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria di Palazzo Olivieri, edificio di valore artistico-storico sede del Conservatorio Rossini, è davvero uno di questi. E’ del 23 agosto la pubblicazione della determina dell’amministrazione provinciale per la nomina della commissione giudicatrice relativa alla gara. Sono stati infatti nominati in qualità di esperti l’architetto Maurizio Severini del Comune di Pesaro (presidente), l’architetto Michele Bonini del Comune di Gabicce e l’architetto Biagio De Marinis, ex dirigente della sovrintendenza delle Marche. La funzione di stazione appaltante è stata affidata alla Provincia, che è stata incaricata direttamente dal Conservatorio "Rossini". L’appalto prevede uno stanziamento di 3,9 milioni di euro, con una base d’asta di 3,6 milioni di euro. L’offerta tecnica vale novanta centesimi, l’offerta economica, al massimo ribasso, dieci centesimi. Il responsabile unico del procedimento è l’ingegner Raniero De Angeli.

Alla gara partecipano delle importanti ditte. Ovvero l’associazione temporanea di imprese tra la Lancia srl di Pesaro e il Mati Group di Salerno. Ovvero l’accordo tra la principale azienda di costruzioni della città e il gruppo edilizio guidato dal presidente della Vis Pesaro, Mauro Bosco. A sfidare questa alleanza è l’impresa Felici fondata a Montalto delle Marche nel 1979 e ora con sede a L’Aquila. Opera nel settore edile e immobiliare e a Pesaro in particolare ha investito nel recupero e restauro in corso di Palazzo Scattolari, acquisito dalla Provincia. L’immobile è situato nel cuore della città di Pesaro, più precisamente ad angolo tra Via Petrucci e Via Bonamini.

Luigi Luminati