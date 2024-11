Lancia bottiglia contro negoziante. Poi gli rovescia il banco della frutta

Le noci e le castagne rotolavano per terra, i cocci della bottiglia di birra lanciata sparsi sui sampietrini. Ieri, in piazzale Lazzarini, intorno alle 19 una lite tra il titolare dell’ortofrutta ed un extracomunitario, probabilmente di origine nord-africana, ha scosso la tranquillità del venerdì sera di Pesaro, lasciando i cittadini scossi e spaventati dall’accaduto. Secondo le ricostruzioni, il titolare stava mangiando una banana all’esterno della sua attività quando, tutto d’un tratto, l’extracomunitario si è avvicinato prendendolo in giro con battute di cattivo gusto. A fronte di queste provocazioni, il titolare dell’ortofrutta a scacciato il ragazzo, facendolo allontanare. Ma quest’ultimo è tornato brandendo una bottiglia di birra vuota e, appena visto il commerciante, gliel’ha lanciata addosso, mancandolo, ma rovesciandogli poi per terra i prodotti esposti. Di lì a poco, chiamate da alcuni passanti e testimoni, sono arrivate la polizia e la polizia locale, che hanno identificato l’extracomunitario, per poi lasciarlo andare con la misura di un ammonimento.

Il ragazzo, però, non si è allontanato più di tanto e, nascostosi nell’angolo tra piazzale Lazzarini e viale XI Febbraio, ha atteso l’allontanamento della polizia per potersi far rivedere. Ovviamente, il titolare dell’ortofrutta, ha subito richiamato carabinieri e polizia, facendo poi portare via sulla Volante l’extracomunitario.

"Prima il ragazzo è venuto anche nel mio bar per chiedere dell’alcool, ma essendo abbastanza conosciuto non ho voluto darglielo - racconta Giovanni Gessi, titolare del Mhuu Bar, in piazzale Lazzarini -. Purtroppo cose del genere sono all’ordine del giorno e noi negozianti, qui, ormai sappiamo come difenderci. Certo è che questo sicuramente non è una buona cartolina per la città, special modo essendo questa zona una porta d’ingresso a Pesaro. Abbiamo anche parecchie persone che sostano spesso lì nel muretto di fianco al pronto soccorso. Non sono tutti stranieri, anche italiani, ma questo sicuramente non cambia le cose e non ci semplifica il lavoro. Abbiamo bisogno di più controlli e sicurezza".

Quel muretto, soprannominato da qualcuno "del disagio", non è nuovo ad episodi di degrado e di violenze: basti pensare a alla storia di G.D., uno dei tanti ospiti fissi di quel luogo, che nel giro di venti giorni, dal 7 al 30 ottobre, è stato denunciato 15 volte e che, dall’inizio dell’anno, ne ha collezionate 50.

