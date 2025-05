Lancia pietre contro un pub. Giovane incastrato dalla polizia

Ha tirato delle pietre contro la vetrina di un pub e ha ferito una ragazza. Ha un nome e un cognome il giovane che, la notte del primo maggio, intorno alle 2, ha danneggiato il locale Monkey pub di viale Trieste dopo un diverbio per una consumazione, a suo dire, già pagata. Le indagini condotte dalla questura hanno portato all’individuazione di un possibile responsabile di quel gesto. Gli agenti hanno visionato i filmati delle telecamere e hanno raccolto le testimonianze. Il giovane sarebbe un ragazzo di origine nordafricana di circa 20 anni. La reazione sarebbe stata scatenata, presumibilmente, anche da un tasso alcolico piuttosto elevato. La lite è scoppiata in piena notte. Il giovane contestava di aver già pagato il conto ma, anziché far valere pacificamente le proprie ragioni, è uscito come una furia dal locale alla ricerca di alcune grosse pietre a poca distanza dal locale. Una volta trovate le "munizioni" giuste le ha violentemente scagliate contro la vetrina danneggiandola. Durante la sassaiola si è trovata nella traiettoria delle pietre anche una ragazza che ha riportato alcune ferite. La giovane, malgrado lo spavento generale, ha rifiutato di farsi refertare al pronto soccorso. L’episodio è stato segnalato alla polizia che ha condotto fin da subito le indagini per risalire all’identità del cliente e nei suoi confronti, ora, potrebbe scattare la denuncia.

Antonella Marchionni