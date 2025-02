Lancia una bottiglia contro la municipale

Una bottigliata contro l’auto della polizia locale. La bottiglietta era di plastica, mezza piena, e per fortuna non ha fatto danni né a persone né a cose. Ma è costata una denuncia per oltraggio al tipo che l’ha lanciata. E’ successo tutto ieri mattina, intorno alle ore 9,30. La cornice è quella, critica di recente, della galleria Roma. Dove come noto da tempo staziona un gruppetto di giovani, alternandosi tra il vicino supermercato Coal, dove spesso comprano alcolici che consumano sul posto, e i loggiati della galleria stessa. Ieri la mattina era diciamo ancora più adatta, perché la galleria offriva un rifugio all’asciutto, visto la pioggia che imperversava all’aperto. La macchina della polizia locale passa quindi a quell’ora da via Curiel per i controlli periodici. Gli agenti di regola in questi servizi verificano che non ci siano situazioni di ubriachezza, gente che dorme per terra, insomma quel quadro di degrado che alcuni degli esercenti, titolari dei negozi della galleria, hanno già segnalato nelle scorse settimane con un esposto anche alla Prefettura, chiedendo che il tutto finisca. Avere degrado sotto le proprie vetrine, ovviamente, non piace. Gli agenti passano da via Curiel, verificano, si fermano un attimo, parlano con qualcuno del gruppo, vedono che non ci sono situazioni di emergenza che necessitano un loro intervento e quindi ripartono, verso altri servizi.

E’ a quel punto che la bottiglietta vola. Uno del gruppo, un romeno, 38 anni, che si scoprirà dopo aver precedenti per ubriachezza e reati simili, prende la mira e lancia la bottiglia di plastica contenente liquido, probabilmente the, contro la macchina della polizia, un Fiat Qubo, che viene colpita all’altezza del finestrino laterale posteriore. Il tonfo si sente chiaro. Nessun danno, ma i due agenti, un ispettore e il collega che formano la pattuglia, si fermano subito e vanno diretti verso chi ha fatto il lancio. Il tipo è senza documenti.

Quindi per identificarlo lo caricano sul mezzo, e lo portano in caserma, alla centrale della polizia locale di via del Monaco, per l’identificazione completa. L’operazione, che crea un minimo di trambusto, viene vista anche da diverse persone che in quel momento si trova o passa nelle vicinanze. Il romeno verrà denunciato a piede libero solo per oltraggio, visto che la bottigliata non ha fatto danno alcuno. Da segnalare che all’interno del suo gruppo c’è qualcuno che testimonia, nel frangente, e con indubbio senso civico, a favore degli agenti: accusando cioè l’amico, e dicendo rivolto ai poliziotti che in effetti era stato lui a lanciare la bottiglia.

Alessandro Mazzanti