Lanciano petardi nel bosco del San Bartolo, a fuoco la vegetazione

Un grosso petardo lanciato l’altra notte alle 2 nel bosco del San Bartolo, nella parte bassa dei tornanti, ha innescato un incendio che rischiava di fare gravi danni coinvolgendo anche le abitazioni. Qualcuno ha visto il bagliore del fuoco ed ha chiamato i pompieri. In pochi minuti, sono arrivati sul posto riuscendo a circoscrivere le fiamme del sottobosco. Ci sono volute due ore per mettere in sicurezza l’area bruciata, larga circa 1500 metri quadrati. Non sono rimaste coinvolte abitazioni. I vigili del fuoco hanno avuto subito la percezione che l’incendio non poteva esser partito a caso, e infatti hanno trovato i resti di un grosso petardo proprio nella zona dove sono salite le lingue di fuoco. Il San Bartolo è un osservato speciale contro il pericolo incendi con un squadre ’boschive’ specializzate di pronto intervento in servizio di supporto alla centrale dei vigili del fuoco.

Il 4 agosto del 2017, un devastante incendio annerì un versante di oltre 125 ettari di bosco del San Bartolo con gravi danni di cui si vedono ancora i segni.