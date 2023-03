L’anello delle ‘Meraki girls’ va a ruba: i fondi al centro antiviolenza

L’assessore Camilla Murgia mostra l’anello; a destra alcune varianti

Pesaro, 14 marzo 2023 – L’anello delle "Meraki girls" va a ruba. Loro sono le studentesse della 4ª liceo scientifico Marconi, sezione F, indirizzo linguistico. L’anello in ottone, disponibile in cinque colori diversi, insieme alla loro insegnante di storia dell’arte Gloria Gasparucci l’hanno progettato l’anno scorso in classe prendendo spunto dal nastrino annodato che – di colore in colore – individua un significato diverso: rosso contro la violenza di genere, rosa di prevenzione al tumore al seno e lilla simbolo dell’impegno contro i disturbi alimentari. "Le vendite e gli ordini sono andati molto bene – ha spiegato ieri la professoressa Gasparucci all’assessore Camilla Murgia, invitata a scuola per un incontro con la classe di liceali –. Le ragazze hanno pensato di destinare i proventi delle vendite al Centro antiviolenza".

Piacevolmente colpita dalla determinazione delle studentesse, Murgia ha invitato la classe all’incontro pubblico che ci sarà oggi al Campus scolastico nell’aula magna dell’istituto Bramante-Genga, alle ore 17,30, per la proiezione del documentario "Corpi in vendita" curato dall’autrice Lucia Ferrati e realizzato dalla Provincia in collaborazione con l’associazione Percorso Donna. "Il progetto è veramente molto interessante – conferma Murgia –: le scuole, insieme al Comune, fanno un gran lavoro di sensibilizzazione. La preside Cinzia Biagini del Bramante Genga ci ospiterà anche al mattino nella grande aula magna proprio per un confronto dedicato agli studenti. Anche perché il fenomeno purtroppo, come messo in evidenza dai numeri degli accessi registrati dal Centro antiviolenza nel bilancio di novembre, sono in aumento. Una comunità attenta può fare molto".

Con Murgia, ieri a scuola, c’era anche Gabriela Guerra, coordinatrice del Centro antiviolenza provinciale, con sede a Pesaro, la quale oltre all’incremento degli accessi, ha osservato che il maggior numero di donne a rivolgersi al Centro di Pesaro Urbino ha tra i 35 ed i 45 anni. Inoltre c’é un aumento del numero di donne tra i 18 ed il 29 anni.

"Parlarne con coscienza è importante" ha concluso Murgia, scegliendo per sé un anello fucsia. Da dove deriva il nome dell’anello? E perché delle studentesse di liceo si sono messe a produrre un gioiello? "Tutto nasce in terza superiore – spiega la prof – quando la 3ªF ha affrontato l’esperienza di "azienda simulata" ideata dallo Junior Achievement in attuazione dei percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro). Il nome deriva dal greco e richiama la sintonia tra creatività e sentimento: le cose buone fatte col cuore".

Come è nata la forma dell’anello? "All’inizio le ragazze cercavano modelli di ispirazione nel web – conclude la prof –. Io le ho invitate a chiudere il telefonino e a lavorare, prendendo in mano materiali, forbici e nastrini. Ho studiato industrial design e so quanto il reale può essere estremamente stimolante. Infatti nel girare tra le mani è venuta questa forma così particolare che è veramente una sintesi di forza e dolcezza".