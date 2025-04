L’angelo biondo del Papa. Canestrini, da Pesaro a Roma per la sicurezza del Pontefice

Una dei pochi e delle poche che può davvero dire "io a Papa Francesco l’ho conosciuto bene" è Emanuela Canestrini, funzionaria della Polizia di Stato e per un anno e mezzo responsabile del reparto ‘Volanti’ della Questura in piazza. Moglie di Marco Filoni, ex colonnello e comandante provinciale dei carabinieri, Emanuela Canestrini, finito il mandato a Pesaro, è stata richiamata a Roma. Dove le è stato affidato il delicato compito di occuparsi della sicurezza di papa Bergoglio, entrando a far parte del ristretto gruppetto di uomini a cui l’incarico era affidato. Incarico che ha poi ricoperto per tre anni. "Quando ho lasciato l’incarco sono stata ricevuta dal Papa in udienza privata. In quell’occasione mi ha anche fatto omaggio di un piccolo rosario".

Vero che vi ha fatto ’impazzire’ tutti perché usciva con la Fiat 500 da solo di notte?

"Ho sentito anch’io queste storie ma credo che siano leggende metropolitane. Coimunque con me non è mai accaduto".

Un uomo comunque difficile da gestire?

"No, perché le sue uscite dal Vaticano erano comunque sempre concordate. Per cui ci si interfacciava con le guardie svizzere. Raramente decideva di uscire all’ultimo minuto. Lo sapevamo noi della sicurezza, ma non quello che andava a trovare che se lo ritrovava davanti senza preavviso".

Esempio?

"Quando decideva di andare nel negozio che vendeva gli occhiali poco distante da San Pietro. Entrava, salutava sceglieva gli occhiali e poi ripartiva".

Con voi della sicurezza com’era?

"Devo dire un uomo molto rispettoso del lavoro altrui. Quando si rientrava in Vaticano si fermava e veniva a ringraziare. Davvero attento".

Mai uscito vestito come un frate qualunque?

"No, questo no. E’ sempre uscito con l’ abito da Papa".

Nei tre anni passati a servizio della sicurezza del Papa, mai avuto paura?

"No, non è mai capitato. Il cordone della sicurezza è sempre stato molto rigido e ferreo e l’attenzione era molto elevata. Ma bisogna anche aggiungere che non era un capo di Stato qualsiasi. Non era, per la sua veste, un personaggio divisivo, anzi molto amato".

Ritorno a Pesaro quando?

"Ci rivedremo la prossima estate: tornerò per salutare gli amici".

Tra gli incarichi che ha ricoperto come esperta in sicurezza, Emanuela Canestrini è stata anche il capo della scorta di Paolo Gentiloni quando è stato presidente del Consiglio dei ministri. Ora è alla Camera dei deputati.

