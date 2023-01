L’anima dei Kraftwerk all’Annunziata

Fernando Abrantes (ex Kraftwerk)

di Claudio Salvi

I Kraftwerk, gruppo di culto della musica elettronica, sono da sempre uno dei punti di riferimento tra vecchie e nuove frontiere della musica. La loro opera ha rappresentato una sorta di spartiacque tra tutto quello che c’era prima degli anni Settanta e il futuro. Nelle loro fila (e non in verità tra i fondatori), ha militato anche Fernando Abrantes. E sarà proprio Abrantes, ex tastierista dei Kraftwerk, il protagonista di un concerto in programma alla chiesa dell’Annunziata il 15 aprile nell’ambito del minifestival “Algebra delle lampade“.

Una due giorni organizzata da Amat e prima edizione del festival di musica elettronica contemporanea a cura di Paolo Tarsi di Anitya Records. Un cartellone che oltre ad Abrantes vedrà tra i protagonisti anche il sinth pop di Eugene; ed ancora il progetto “Tukico“ della violinista dei Tangerine Dream, Hoshiko Yamane ed infine una masterclass riservata ai musicisti emergenti e agli appassionati di produzione con Steve Lyon, produttore e ingegnere del suono di Paul McCartney, Depeche Mode e Cure.

Insomma il gotha della musica elettronica e dell’ingegneria del suono protagonista a Pesaro il 15 e 16 aprile. Ma veniamo a Fernando Abrantes che con il suo live dal titolo piuttosto evocativo, “Robot Emotions“, è atteso per uno dei concerti più attesi alla chiesa dell’Annunziata per un lavoro sperimentale e molto ricercato in cui influenze pop e mediterranee vengono inglobate dal linguaggio delle macchine. "Si tratta – come recitano le note di sala – di un poderoso quanto complicato gioco di campionatori e drum machine che a tratti ricreano un’atmosfera techno-house con parti vocali prettamente robotiche". Un concerto evidentemente ispirato all’omonimo album con il quale, esattamente 20 anni dopo aver fatto parte della line up dei Kraftwerk durante l’era The Mix, Abrantes è tornato a prodursi come solista elektro pop. In questo periodo l’artista si è preso diverse parentesi durante le quali ha collaborato con il regista di “Showgirls 2“ Marc Vorlander come produttore e co-compositore e produttore di Hollywood Geoff Schaaf. Un disco che vanta diverse collaborazioni fra queste quella dello sperimentatore elettronico tedesco Siegmar Fricke. Un live tratto da un album che i fan dei Kraftwerk hanno definito "il concept più suggestivo dai tempi di Computerworld del 1981".

Un lavoro incensato anche dalla critica per le sue composizioni a mano libera più ariose e per la qualità del suono davvero eccezionale. E tuttavia il live, prosecuzione naturale del suo progetto, non dovrebbe essere completamente legato alla musica dei Kraftwerk alla quale in qualche modo si ispira. La qualità più essenziale è infatti lo stile musicale personale che è presente in tutte le 13 composizioni che probabilmente saranno riproposte in concerto. Uno stile che piuttosto potrebbe essere definito come electro-lounge e solo in parte come techno-pop. E sempre secondo i suoi fan Robot Emotions rappresenta un capitolo a parte nella storia del musicista. "Sarebbe un errore mettere in relazione la sua musica esclusivamente con i lavori della band di cui faceva parte. C’è anche un certo feeling latino nella musica e un certo brio di feeling "estivo".

Info e biglietteria: Teatro Sperimentale 0721 387548. Prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips 0721 34121 – 340 8930362 biglietterie circuito vivaticket, anche on line.