L’anima del Medioevo anche nelle musiche di Mike Oldfield

Visti i riscontri positivi ricevuti dalla precedente uscita di Medievalia, che si è occupata di medievalismo nella musica rock anni ’70 del maestro Rick Wackeman, continuerei su quella scia presentando un album di Mike Oldfield.

Oldfield è un compositore e polistrumentista del Regno Unito, nato nel 1953. Ce lo ricordiamo tutti per la colonna sonora della pellicola The exorcist (l’Esorcista, del 1973) e per la track Moonlight Shadows. La musica dell’Esorcista, intitolata Tubolar Bells, fu l’album inaugurale della Virgin Records, suonata dallo stesso Oldfield, che si destreggiò tra più di venti strumenti (un vero polistrumentista!). Ma con il Medioevo non c’entrava alcunché. È invece medievaleggiante l’album uscito nel 1984 e intitolato Discovery, dove troneggia una grande Maggie Reilly, voce femminile.

Il primo brano To France è dedicato a Maria Stuarda, la cattolicissima regina di Scozia fatta uccidere da Elisabetta I, e alla sua fuga verso la Francia, dove crebbe in un contesto raffinato alla corte della regina Caterina de’ Medici. Il testo, organizzato su una musica che si ispira al Medioevo (ma la storia è ambientata in pieno Rinascimento), recita: "Prendere il largo. Salpare su un mare agitato. Da un ricordo. Una fantasia. Il vento trasporta via. Nella bianca acqua. Lontano dalle Isole. Non sai che tu non riuscirai mai a raggiungere la Francia Mary, regina del rischio, ti troveranno loro?".

Alcuni altri brani evidenziano un filo conduttore legato a sonorità dei secoli di mezzo come la track 2 (traccia): Poison arrows (frecce avvelenate) sempre rivolta alla povera Maria, che "potrà scappare quanto vorrà, ma gli assassini la troveranno". La suite strumentale The Lake unisce, invece, sonorità del rock progressivo a echi antichi.

(puntata 280)

Daniele Sacco