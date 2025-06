“L’animale libero“ di Secchiaroli. Siamo in un tempo sospeso e irreale

Animale libero, ultima opera di Henry Secchiaroli sarà proiettato in anteprima assoluta alla 61ª Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro domenica 15 giugno (ore 18), al Teatro Sperimentale. Il film scritto e diretto dal regista fanese prodotto da Hego Film S.r.l. è un’opera intensa e profondamente simbolica, ambientata in una cascina isolata nelle campagne marchigiane, in un tempo sospeso, irreale, eppure tremendamente concreto.

"È stato un film molto difficile da realizzare" – dichiara il regista Henry Secchiaroli – non solo per la complessità tecnica ed espressiva della messa in scena, ma anche dal punto di vista economico. Eppure, grazie alla determinazione, alla passione del cast e del team tecnico, e alla forza della storia che volevamo raccontare, siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. Questo rende la presentazione alla Mostra di Pesaro un traguardo ancora più significativo". Animale libero è una storia dura, ma profondamente umana. Ed è, prima di tutto, un invito a guardare oltre la gabbia. Magistrale l’interpretazione del cast artistico in cui troviamo Daniele Borghi nel ruolo di Sesto, Francesca Di Modugno e Marco Florio nei panni dei genitori Rosa ed Elvio, Nicola Grottoli e Claudia Salvatore in quelli dei fratelli Bruno e Anna, e Stefano Artissunch nel ruolo del fisioterapista Nicola.

A questi si affianca il giovane Enrico Fraternale, interprete di Sesto da bambino, e il lupo Kamala, addestrato da Claudio Mangini e Jessica Pecorari, presenza silenziosa e simbolica. Il film è stato girato interamente nelle Marche, tra Monte Cerignone e Carpegna, e si avvale del contributo di un team tecnico totalmente marchigiano di grande valore. Oltre alla regìa, la fotografia e il montaggio sono firmati dallo stesso Henry Secchiaroli, autore di un’opera personale e coerente in ogni suo aspetto creativo.

Per CNA Cinema e Audiovisivo Marche "l’anteprima di Animale libero al Pesaro Film Fest, è una grande occasione per portare sullo schermo di uno dei festival più importanti d’Italia una produzione interamente marchigiana. A dimostrazione che in questo territorio, registi, produzioni, maestranze stanno crescendo sotto ogni profilo, sia in termini di qualità e professionalità che dal punto di vista artistico. Alla presentazione del film saranno presenti regista e protagonisti di Animale libero.

c. s.