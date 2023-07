L’ANNIVERSARIO

Ricorre nel 2023 l’ottavo centenario della presenza dei frati minori francescani sul Colle di Santa Maria di Scotaneto, a Mombaroccio, conosciuto oggi come Santuario del Beato Sante. Si aprono le celebrazioni per un anniversario che rappresenta motivo di straordinari festeggiamenti per la grande famiglia francescana. Le celebrazioni si terranno nelle giornate di venerdì 14, giovedì 20, sabato 22 con il clou previsto domenica 23 luglio: quattro giorni di appuntamenti con la fede e con la storia del Beato Sante. Venerdì 14 luglio, in occasione della Giornata mondiale della Gioventù, si terrà un incontro di spiritualità e cultura con i giovani della provincia di Pesaro e Urbino. b.t.