L’anniversario di Brigidi. Un giornalista d’attacco

Ricorrono oggi i dieci anni dalla morte di Sauro Brigidi che è stato per tantissimi anni direttore della redazione cittadina del Resto del Carlino. Oggi alle 18,30 lo ricorderanno in Duomo con una messa la moglie Giuliana ed i suoi tre figli, Gloria, Roberta a Vittorio.

Una penna di bello stile la sua, ma soprattutto un giornalista che era fondamentalmente un cane da guardia del potere. Dire che non era molto amato in Comune, è un eufemismo. Temuto, mai intimorito e comunque sempre pronto alle grandi battaglie in nome della città. Vale la pena di ricordare, tra le tante, le sue stilettate sul futuro di Rocca Costanza subito dopo che era stata ‘liberata’ dalla funzione di carcere. Un luogo centrale che Brigidi voleva e sperava venisse spalancato a tutta quella popolazione, fatta di grandi e piccini, che ogni giorno vi passava davanti senza sapere come fosse fatta dentro, cos’era la cavallerizza, la cappella, le celle che scorrevano in alto sul fronte che dà verso piazza Matteotti. I segreti antichi che nascondevano quelle potenti mura a sacco: un patrimonio di conoscenze solo per i secondini e per i carcerati, ma non per i pesaresi. E’ quasi passata una generazione... ma purtroppo non è cambiato nulla malgrado gli sforzi di Sauro Brigidi e di tutti quelli che hanno inseguito quel sogno. Chiusa era Rocca Costanza e chiusa rimane.

Brigidi era penna, calamaio e un po’ di arsenico, ma anche il primo giornalista della città, quando la Vuelle stava diventando popolare ed il vecchio palas la domenica di gonfiava di tifosi. Iniziò a seguire le gare in trasferta mettendo in piedi le prime radiocronache con i tifosi che ascoltavano seduti sulle panche dell’hangar. Brigidi ha vissuto il trapasso dalla città del dopoguerra, povera, ferma ai 65mila abitanti a quella che è oggi, perché in quegli anni stava scoppiando l’economia dei mobilieri. Soldi e lavoro, il boom edilizio, l’urbanesimo che non sempre leggeva positivamente.

Era nato e cresciuto dentro un giornale grandi-firme perché aveva visto passare prima Giovanni Spadolini e quindi anche Enzo Biagi. I grandi inviati come Luca Goldoni che di tanto in tanto vedevi spuntare in redazione quando la sede era, prima di fianco alla sua abitazione in via Marsala e poi in piazzale Matteotti. Sauro Brigidi è la storia di questo giornale e di questa città.

m.g.