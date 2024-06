L’anno ’caldo’ delle Fiamme gialle . Scoperti 84 evasori totali . Lotta a droga, usura ed eco-reati

Le inchieste per contrastare la piaga del caporalato, i controlli serrati sull’assegnazione dei fondi pubblici (Pnrr, redditi di cittadinanza e inclusione), la lotta allo spaccio di droga, all’evasione fiscale, ai reati ambientali, all’usura. Questi i principali fronti che hanno visto impegnati per tutto il 2023 e per il 2024 fino a maggio scorso gli uomini della Guardia di Finanza, al comando del colonnello provinciale, Paolo Brucato. Il Corpo li cita in occasione delle celebrazioni del 250°anniversario, svoltesi l’altro ieri ad Ancona per le Marche.

Frodi ed evasione fiscale

Scoperti 84 evasori totali, cioè attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 124 lavoratori in “nero” o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 75, di cui 1 arrestato. I 18 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare 2762 kg di prodotti energetici.

Tutela spesa pubblica

In provincia 81 le verifiche e gli interventi per controllare la legittimità dei redditi di cittadinanza. Spesso si tratta di persone, a volte extracomunitari, che non hanno la residenza in Itali,a ma riuscivano a percepure il sussidio. In totale, i contributi indebitamente percepiti sono stati 420.456 euro. Segnalati alla Corte dei conti 13 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per 62.715 euro.

Criminalità organizzata

In provincia in materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 13 interventi, che hanno portato alla denuncia di 24 persone, di cui 3 tratte in arresto, e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 2,3 milioni. Accertamenti su oltre 316 flussi finanziari. Insomma, i tentativi di ripulire i soldi acquisiti illecitamente, a volte incassandoli direttamente (appunto, l’autoriciclaggio) ci sono eccome anche da noi. Bancarotte fraudeolente accertate per 3,5 miliponi, mentre sul fronte usura ed estorsione sono state arrestate 4 persone. con sequestri per 2.512.804 euro.

Lotta alla droga

Sequestrati circa 23 chili di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina (321 gr), hashish (oltre 20 Kg) e marijuana (oltre 2 Kg), denunciando 39 soggetti (di cui 15 arrestati) e segnalandone 74 ai Prefetti.

Contaffazione e ambiente

Sequestrati 323.747 prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri.

A tutela dell’ambiente denunciati 2 soggetti e sequestrati, in due distinte discariche, 600 tonnellate di rifiuti di varia natura, anche pericolosi".

Il comandante provinciale, colonnello Paolo Brucato, cita nel riassunto delle attività dell’anno alcune delle operazioni più importanti: "Proprio in materia di Pnrr – dice Brucato – questo mese è stata condotta un’articolata operazione di polizia giudiziaria denominata “La giostra si è fermata” che ha portato all’esecuzione di 3 ordinanze di custodia cautelare personali, una misura cautelare interdittiva e sequestri preventivi per un ammontare di oltre 490.000 euro". "Mentre nel settore stupefacenti, ricodo l’operazione, svolta in concorso con l’Arma dei Carabinieri di Fano, denominata “Affari di famiglia” attraverso la quale è stata sgominata, con l’esecuzione di 11 misure cautelari personali, sequestri di droga, denaro contante e veicoli, una banda di trafficanti e spacciatori di cocaina con centro operativo nel sud della nostra Provincia".

ale.maz.