L’anno del grande ciclismo. Dalla ’Due Mari’ al Giro d’Italia. Le "tappe" da non perdere

Il 2024 sarà l’anno del grande ciclismo per la provincia di Pesaro-Urbino. Una vetrina mondiale dove mostrare le nostre bellezze, il nostro patrimonio e le nostre tradizioni.

Ad aprire le kermesse la Tirreno-Adriatico, corsa ciclistica internazionale per professionisti arrivata alla 59ª edizione. La nostra provincia sarà interessata nella giornata di sabato 9 marzo dalla sesta tappa Sassoferrato – Cagli (Monte Petrano). La carovana toccherà i territori di San Lorenzo in Campo, Pergola, Serra Sant’Abbondio, Frontone, Cagli, Acqualagna, Fermignano, Urbania, Piobbico Pian di Molino (Apecchio), Pian di Trebbio- Serravalle di Carda, Massa, Moria, Palcano Cantiano e l’arrivo a Cagli (10 chilometri di ascesa con una pendenza media dell’8%) e dopo un duro percorso di 180 chilometri. Sarà molto probabilmente questa tappa a decidere la selezione e il probabile vincitore. La corsa, che è chiamata anche la dei ‘Due Mari’, già due anni fa aveva riservato una tappa tutta in provincia, esattamente l’Apecchio-Carpegna, seguitissima da migliaia di spettatori sia lungo il percorso che in televisione (la corsa gode della diretta tv). Un biglietto da visita e un grande spot per il territorio che per l’occasione darà il meglio di sé. Tra i nomi che hanno primeggiato nel passato troviamo ciclisti del valore di: Visentini, Saronni, Moser (anni 80), Scarponi nel 2009, Vincenzo Nibali nel 2012 e 2013 e nelle ultime edizioni (2021- 2022) il giovane sloveno Tadej Pogacar. Sono già state confermate le presenze di corridori del calibro di Van der Poel, Ganna e Ayuso. Il secondo appuntamento lo si avrà il 16 maggio con la tappa Martinsicuro-Fano del 107° Giro d’Italia per uomini, evento sportivo tra i più belli e affascinanti in assoluto. Montecosaro, Montelupone, Recanati, Osimo, Monti, Monsano, Ostra, La Croce, Mondolfo, San Costanzo e l’ultima decina di km più pianeggiante è il segmento che porterà verso Fano. Al via tutte i migliori campioni del ciclismo internazionale.

Il terzo evento che attraverserà la nostra provincia, è il 35° Giro Women (Giro d’Italia femminile). Due in particolare i centri scelti dagli organizzatori (Rcs Sport): Urbino e Frontone. Anche questo un evento, anche mediatico, sicuramente utile per far conoscere e apprezzare il territorio. La corsa partirà da Brescia il 7 luglio e dopo 8 tappe e un percorso di 858,6 chilometri (5 le regioni attraversate) e quasi 12mila metri di dislivello si concluderà il 14 luglio a l’Aquila. La città ducale, Urbino, sarà sede della quarta tappa il 10 luglio: Imola –Urbino di 131 chilometri. La carovana poi si trasferirà il giorno dopo a Frontone per il via della quinta tappa che dopo 111 chilometri avrà il traguardo a Foligno.