L’anno prossimo l’attesa mostra sul Barocci E poi verranno quelle su Cantarini e Guerrieri

Tre mostre in tre anni. Dal 2024 al 2026 la Galleria ha in serbo tre importanti esposizioni: si inizia il prossimo anno con “Federico Barocci. Urbino, 1535-1612“, a cura di Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari. Inaugurazione prevista a giugno, nel clou degli eventi di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024. Nonostante la scelta, inconsueta all’epoca, di restare nella sua città natale, lontana dai grandi centri culturali frequentati da preziosi mecenati, Barocci riesce a imporsi come il più ammirato, richiesto e pagato autore di dipinti sacri della seconda metà del ’500. Diretto interlocutore di papi, sovrani e imperatori, anche grazie alla mediazione del suo signore e amico, il duca di Urbino Francesco Maria II della Rovere, la sua pittura mescola con cultura e sensibilità i riferimenti dell’alto Rinascimento con modelli più attuali. La grande esposizione sul pittore urbinate, che grazie ad un’accorta politica di relazioni culturali raccoglierà ben 80 opere provenienti dai maggiori musei italiani e stranieri, si chiuderà ad ottobre 2024.

Ma l’anno successivo è già prevista una mostra dedicata a Simone Cantarini, volta a promuovere questa grande figura artistica del Seicento marchigiano, assai prolifico ancorché morto prematuramente. Al “Pesarese“, come viene talvolta chiamato il Cantarini, dovrebbe seguire una mostra sul raffinato pittore forsempronese Francesco Guerrieri con un capitolo dedicato alla figlia, la poco nota pittrice Camilla. Infine per il 2026 si sta riflettendo sulla realizzazione di un evento culturale ad ampio raggio territoriale incentrato sulla dinastia Della Rovere, che nel Rinascimento si è distinta per la statura culturale della corte e l’alto livello delle sue committenze artistiche, così come per l’eccellenza manifatturiera, la produzione architettonica e gli interventi sul territorio. L’intenzione è quella di organizzare una mostra articolata in diverse sedi espositive, coadiuvata da vari eventi culturali, che coinvolga le città più importanti del ducato – a parte Urbino ovvero la capitale, anche Pesaro – e quelle delle altre residenze roveresche, in collaborazione con gli enti del territorio con alcuni dei quali, come il Comune di Pesaro e la Prefettura di Pesaro e Urbino, sono già stati stilati protocolli d’intesa e posti in essere rapporti di collaborazione.

Foto, sopra a sinistra Vincenzo Nini, in alto a destra Girolamo Cialdieri