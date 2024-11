Lanteri, dalla Sicilia a Pesaro per raccontare "L’isola e il tempo"

Si apre oggi alla Biblioteca San Giovanni (ore 17,15) di Pesaro il percorso letterario "Incontri d’autunno con gli autori" promosso dall’associazione culturale Spazio Rosso, libreria Campus Mondadori Bookstore e Parole d’arancio. La prima autrice ad incontrare al pubblico, presentata dal curatore della rassegna Antonino Di Gregorio, sarà l’esordiente Claudia Lanteri (in foto) con il suo primo romanzo "L’isola e il tempo" edito da Einaudi, di cui Francesca Ferrante leggerà degli estratti. Prima di arrivare al romanzo Lanteri ha pubblicato racconti su riviste letterarie come "Snaporaz", "Malgrado le mosche" e "Micorrize". Il suo esordio è un giallo che indaga l’animo umano, ambientato in un isola vulcanica siciliana. Un evento insolito interrompe la quiete dei pochi abitanti, evento misterioso del quale si narrerà la storia per un trentennio. "A colpire la mia curiosità è stata una notizia letta per caso – racconta l’autrice palermitana -, il ritrovamento di un sopravvissuto che fa crollare la veridicità del racconto di un uomo, finendo per dimostrarne la colpevolezza". L’indagine diventa l’occasione di affrontare il tema della memoria, del trauma e delle sue conseguenze. "Raccontando si ferma il tempo, ciò che è già accaduto si congela e tutto ritorna possibile, anche riconciliarsi con chi non c’è più".

I successivi incontri si terranno lunedì 18 novembre alle 18.30 con Paola Barbato alla libreria Mondadori Bookstore di via Rossini, domenica 1° dicembre con Emanuele Bezzecchi di nuovo alla Biblioteca San Giovanni, infine lunedì 9 dicembre con Serena Raggi ancora in libreria.