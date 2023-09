L’antica famiglia Volponi si ritrova dopo 70 anni

A 70 anni dall’ultimo momento conviviale, i discendenti della famiglia Volponi di Urbino (57 persone, dalla più piccola di 7 mesi fino agli 85 anni del più longevo) si sono ritrovati nuovamente qualche giorno fa per una cena di quelle difficili da dimenticarsi (foto). Il motivo? Rivedersi ma anche conoscersi. L’esteso albero genealogico infatti, in sei generazioni, dalla fine dell’Ottocento ad oggi, ha visto moltiplicarsi i discendenti ben al di fuori del comune di Urbino, facendo perdere molti rapporti e ovviamente anche il cognome stesso, a tutti coloro che sono imparentati per via materna.

Ma il piacere di parlare delle comuni origini, della fornace di laterizi alle Conce, di cui rimane ancora in piedi la ciminiera, che ha fatto prosperare per decenni la famiglia, di guardare le foto in bianco e nero, di esaminare intricate linee genealogiche, di ricordare l’illustre parente Paolo, ha unito tutti, anche chi non si era mai visto prima.