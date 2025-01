L’antico porto di Pesaro è svelato nel dipinto di Giulio Cesare Begni

Calegari Franca *

Era noto da tempo e già pubblicato un quadro raffigurante “La Madonna del Rosario con san Domenico e il beato Pietro Gambacorta“, conservato nella chiesa del San Bartolo. L’opera è firmata e datata: Giulio Cesare Begni 1623. Oggi, dopo il restauro finanziato dal prof Giorgio Aceto comproprietario del complesso che comprende il cenobio e il convento dei padri Girolamini, possiamo esaminare il dipinto con nuove chiavi di lettura.

Al centro, sullo sfondo, si vede chiaramente il paesaggio che l’autore del quadro vedeva da quel luogo del San Bartolo dove lavorava, cioè gli attuali quartieri di Soria e di Baia Flaminia. La foce del Foglia era stata canalizzata nel 1612 dopo una devastante alluvione, e si modificò l’estremo corso del fiume anche per guadagnare terra ferma dalla parte della città, da sempre afflitta dai ristagni malsani originati dalle croniche piene del Foglia.

Il nuovo porto inaugurato nel 1614 garantì perciò a Pesaro la continuità delle tradizionali relazioni marinare. Quello che si vede è appunto una grande distesa di canali che finora potevamo soltanto immaginare, ma che il Begni documenta con esatta precisione rappresentando sia il fiume che il porto e sullo sfondo a destra, in lontananza, il colle Ardizio. Un’abilità da scenografo, che spazia oltre il ballatoio dal quale riprende la scena e invita a godere l’enormità dello spazio che ha davanti agli occhi.

Il soggetto del quadro è la Madonna che dona il rosario a san Domenico, tradizionale rappresentazione dopo la battaglia di Lepanto che segnò la vittoria cristiana contro i Turchi. Accanto, a destra è raffigurato il beato Pietro Gambacorta fondatore della congregazione dei Girolamini al quale apparteneva l’eremo del San Bartolo prima di diventare proprietà privata della famiglia Zanucchi.

L’autore Giulio Cesare Begni (Pesaro 1579-1659) è stato un artista importante, allievo del baroccesco Antonio Visacci. Dopo avere lavorato come pittore e scenografo a Venezia, nel Friuli e a Udine, venne chiamato a Pesaro nel 1621 per collaborare agli apparati di nozze tra Federico Ubaldo della Rovere e Claudia de’ Medici accanto a Giovan Giacomo Pandolfi e a Francesco Mingucci. Più tardi, verso il 1640, il Begni lavorerà in otto sale di villa Mosca a Caprile, in seguito ridipinte nel ‘700.

Ma è soprattutto in questo quadro datato 1623 che dimostra una bravura realistica e analitica per noi utile e rivelatrice, come documento inedito ottenuto attraverso il restauro di una tela poco leggibile. Oggi conosciamo la situazione della foce del Foglia e del porto, allietato da piccole barche che hanno anche il valore del grande fiore di giglio posato in primo piano sul ballatoio, elemento decorativo e simbolo collegato all’iconografia di san Domenico.

* storica dell’arte