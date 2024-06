Lanzi, la svolta che non c’è: "Deluso? Sì, ci speravo"

La "Svolta", come recitava il titolo della sua campagna elettorale, anche questa volta non c’è stata. Alle 18 di ieri pomeriggio, Marco Lanzi era già andato a stringere la mano e a congratularsi con il nuovo sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, espressione della coalizione di centrosinistra. "Faccio i miei complimenti al nuovo primo cittadino di questa città – dice il candidato del centro sinistra – perché devo dire che durante tutta la campagna elettorale è sempre stato un avversario rispettoso, contrariamente ad altri suoi candidati. E’ chiaro che un po’ di delusione c’è – prosegue -. Durante i giorni della mia campagna elettorale ho girato tanti quartieri, incontrato migliaia di cittadini e sentito anche le associazioni di categoria. In tantissimi avevano espresso malcontento e molte persone erano soddisfatte di avere incontrato persone come noi, con contenuti nuovi, che proponessero idee e progetti concreti. Sappiamo tutti che a Pesaro sono 78 anni che governa il centrosinistra ed in tanti chiedevano una svolta. Purtroppo, come ha dimostrato anche la vittoria di Matteo Ricci in Europa, così non è stato ed è chiaro che un po’ di delusione c’è, nonostante ci sia il massimo rispetto per il voto e il giudizio dei cittadini. Ci tengo a dire però che durante queste settimane non ho mai fatto una campagna elettorale contro il centrosinistra ma contro un sistema di potere e al modo in cui si gestiscono alcune cose in questo Comune".

Alla vittoria di Biancani, Marco Lanzi ha risposto con grande fairplay: "Ho fatto subito i complimenti ad Andrea – dice il candidato del centrodestra -. Io sono uno sportivo, nella mia vita ho fatto tante gare, molte le ho vinte ma tante le ho perse. Quindi ho imparato valori importanti da questo mondo. La sconfitta ti fa diventare più forte. Per questo sono convinto che anche in consiglio comunale cercherò di fare una opposizione concreta e cercherò di costruire intorno a me un gruppo di persone che mi aiuteranno nelle nostre battaglie in consiglio. Segnalo che la coalizione di centrodestra, rispetto al 2019, è passata da circa il 29% a circa il 35%. Per questo siamo molto soddisfatti". Una cosa però si sente di dire al nuovo sindaco di Pesaro: "Di amministrare meglio questa città rispetto a quello fatto in questi anni – conclude Lanzi -. Ed anche se gli assessorati sono già stati decisi, io consiglierei a Biancani di realizzare un assessorato dedicato alle manutenzioni, come era previsto proprio nel nostro programma".

