Lanzi: "Nuova Questura, ecco i dubbi"

"Per quadrare il cerchio dando una nuova sede alla Questura il sindaco di Pesaro propone la caserma dei vigili del fuoco lungo la nazionale, una volta che i pompieri si saranno trasferiti a Case Bruciate. In linea di massima sarebbe una ottima soluzione ma...". Parole di Marco Lanzi, segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp, che espone i suoi dubbi: "Con l’esperienza di quanto accaduto in passato e tenendo conto delle esigue risorse finanziarie disponibili mi chiedo: prima di costruirvi la nuova Questura sarà necessario demolire l’edificio esistente: se era inadeguato per i vigili del fuoco lo sarà anche per la polizia. Quanto costerà la demolizione? Quanto costerà la ricostruzione di un nuovo edificio? Quanti anni ci vorranno per demolire e ricostruire? Da qui la mia proposta di ragionare sulla fattibilità di costuire ex novo una Questura a Case Bruciate, nell’area che sarà impegnata dal nuovo comando dei vigili del fuoco. L’area di Case Bruciate non è baricentrica, certo. Con le opzioni disponibili è però l’unica soluzione per poter costruire il prima possibile la nuova Questura. Un sindacalista ha avuto anche il coraggio di proporre come alternativa quella di spostarci in dei container o in dei prefabbricati dove rischieremmo di stare per anni. Le ipotesi di Case Bruciate e di via Nazionale siano valutate non per fini di propaganda elettorale, ma nell’interesse pubblico".