L’Apecchiese passerà all’Anas: "E’ un risultato straordinario"

Per le strade Apecchiese e Arceviese è pronto il passaggio all’Anas. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli (foto): "Un impegno che avevamo preso con i territori e che abbiamo mantenuto. Premiato il gran lavoro per restituire dignità alle due strade che diventeranno a tutti gli effetti arterie nazionali. Dopo un lungo e impegnativo lavoro da parte della Giunta Acquaroli, finalmente arriva il punto di svolta per il passaggio delle due strade all’Anas. Oggi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha deliberato all’unanimità parere positivo al passaggio dell’Apecchiese (Acqualagna-Apecchio-Città di Castello) e della Arceviese a strade di competenza nazionale, un obiettivo che fin dal nostro insediamento avevamo messo “in cantiere“. Portiamo a casa un risultato frutto di un lavoro straordinario: un vero salto di qualità per due arterie fondamentali di collegamento trasversale, non solo per la nostra regione, ma per il Centro Italia".

Il parere favorevole da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organismo che si occupa delle grandi opere infrastrutturali italiane, significa garantire il passaggio delle due arterie a competenza statale: "In sintesi – continua Baldelli – è un upgrade fondamentale per programmare al meglio tutti gli interventi soprattutto nel medio-lungo periodo. Si mette così la parola fine ai ripetuti passaggi di competenze tra i vari Enti, un valzer a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni e che non hanno agevolato la realizzazione di interventi di manutenzione – comunque garantiti dalla Regione Marche negli ultimi quattro anni – ammodernamento e messa in sicurezza per due arterie stradali che rappresentano due assi di rilevanza nazionale". Anche il consigliere regionale Giacomo Rossi ha espresso viva soddisfazione.

Andrea Angelini