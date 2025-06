L’aperitivo dell’estate pesarese: ecco il Brut spumante Barbarossa

Ecco una bella e buona occasione per scoprire un’ottima cantina pesarese, "Barbarossa" di Candelara. Martedì 24 giugno alle 21, al Centro Arti Visive Pescheria di via Cavour 7, Otello Renzi, docente della Fondazione italiana sommelier, terrà una degustazione magistrale gratuita dei vini della Tenuta Barbarossa di Candelara, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (otellorenzi@virgilio.it oppure 335 5216173). Vini sorprendenti con alcune novità, che lo stesso Renzi illustra: "Si tratta di vini di territorio. In particolare presenteremo il nuovo Spumante metodo Martinotti, una piacevole novità che la cantina Barbarossa dedica all’estate pesarese e agli aperitivi. La degustazione proseguirà con “L’Orologio“ Marche Bianco IGP Bio Verdicchio e Chardonnay. Proporremo abbinamenti con ricotta e ciliegie e Casciotta d’Urbino Tre Valli per esaltare la tendenza dolce del Pecorino con l’acidità e mineralità iodata e sabbiosa del vino. Seguirà poi la degustazione del vino “Il Castello“ Marche Rosso IGP, fresco vegetale, graffiante con profumi di pungitopo e geranio. Ultimo vino in degustazione sarà “Il Borgo Marche Rosso IGP“, con sentori di pino cembro e melograno. Abbinamento con Formaggio di Fossa Dop Santa Caterina e salame nostrano del Montefeltro".

Tenuta Barbarossa, azienda vitivinicola biologica di Candelara, nasce nel 2021 grazie alla grande passione e alla lungimiranza di un importante gruppo di imprenditori pesaresi con l’obiettivo di fare degustare il territorio ai pesaresi e anche a livello nazionale e internazionale. Per i propri vini si sono affidati alla visione e all’esperienza di Vittorio Festa, uno dei più importanti enologi del panorama nazionale. In particolare il nuovo spumante Brut Biologico da uve Chardonnay, metodo Martinotti, affina tre mesi sulle proprie fecce fini per donare quelle sensazioni floreali e fruttate che derivano dallo Chardonnay e dalla rifermentazione: freschezza ed eleganza.

L’azienda produce anche il Rosé Marche Rosato IGP Spumante Bio da uve Sangiovese dai profumi di rosa, violetta, lampine e fragoline.

d. e.