Lapide in onore di Marcello Lani

Sarà posta oggi alle ore 18 in via Posta Vecchia 17 dall’amministrazione comunale una lapide commemorativa all’artista Marcello Lani (foto), nato esattamente 85 anni fa e scomparso nel 2019. La targa sarà installata all’esterno del suo studio situato appunto in via Posta Vecchia, a pochi passi dalla piazza, nell’edificio dove è nato, ha vissuto nella sua giovinezza e ha lavorato per decenni. Dopo la scopritura della lapide, seguirà la visita nei locali dello studio, che la famiglia Lani ha mantenuto esattamente come l’artista lo ha lasciato e che si può considerare un raro esempio dello studio di un calcografo urbinate.

È attualmente in corso anche una sua mostra di acquerelli nelle sale del Castellare, visitabile a ingresso libero ogni pomeriggio.