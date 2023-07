L’appalto va in coppia con la ristrutturazione di Palazzo Ricci

Un appalto, quello del Conservatorio, che va di pari passo con la ristrutturazione di palazzo Ricci che è già in corso: i due stabili sono divisi solo da un ampio giardino che potrebbe essere utilizzato in futuro anche per conceti all’aperto.

Vanno di pari passo i lavori, perché la biblioteca dell’università musicale andrà in questi mesi negli scantinati di palazzo Oliveri in attesa di spostarsi proprio a palazzo Ricci, che diventerà anche un edificio dove verranno accolti gli ospiti e i personaggi, una specie di foresteria, legati sia al conservatorio Rossini così come al Rof.

Non solo questo perché la sinergia tra i due stabili passerà anche attraverso lo spostamento all’interno di palazzo Ricci di tutta una serie di impianti di servizio collegati proprio al Conservatorio. Insomma sta per prendere forma la cittadella della musica.