L’appartamento occupato: "L’inquilina non paga da anni. Ma rimane nella mia casa"

A Montelabbate c’è una casa che non è più casa. E c’è un uomo che, dopo una vita di lavoro, si ritrova a non potersi permettere la pensione perché l’appartamento che aveva comprato per viverci con la moglie – e poi destinato al figlio – è ancora occupato da chi non paga da anni. Si chiama Angelo Piccinini, ha 60 anni e fa il macellaio. Vive nella casa di famiglia, quella che aveva condiviso con la moglie prima che una malattia gliela portasse via. Con sacrificio, poco prima che lei morisse, avevano deciso di acquistare una seconda abitazione a Montelabbate, in via Cesare Pavese: 85 metri quadrati più garage, pensata come investimento e come garanzia per il figlio, allora minorenne. Dopo averla sistemata, il 1° luglio 2021 l’ha data in affitto ad una coppia di trentenni, allora genitori di un bambino piccolo, ignaro che da lì sarebbe cominciato un lungo incubo. "All’inizio – racconta – sembrava tutto regolare. Poi lei ha smesso di pagare, prima un mese, poi due, poi non ha pagato più nulla. Ora è lì da quattro anni, con tre bambini e il quarto in arrivo". Il canone mensile era di 550 euro, ma i versamenti si sono interrotti già nel corso del 2022: da allora solo piccole somme saltuarie, fino a un totale mancante che oggi supera i 14.000 euro.

"Io – spiega Piccinini – continuo a pagare mutuo, tasse e spese condominiali per una casa che non posso usare. Ho bussato a tutte le porte, dall’ufficiale giudiziario al Comune, ma nessuno si muove". Lo sfratto è esecutivo dal 28 giugno 2024, come disposto dal Tribunale di Pesaro con provvedimento dell’8 maggio 2024, ma nonostante la notifica formale e l’ordine di rilascio, la donna e i figli sono ancora nell’abitazione. "Mi sento abbandonato dalle istituzioni – dice –. Non chiedo di mettere nessuno in mezzo alla strada, ma nemmeno di essere punito per aver lavorato onestamente".

La casa, oggi, è anche un ostacolo per suo figlio, che studia all’università – tra Forlì e Torino – e non può accedere a borse di studio, mense gratuite o agevolazioni. "Ha solo il 25% di proprietà di quell’appartamento, ma per lo Stato risulta proprietario. E così perde ogni diritto ai benefici universitari". Piccinini parla con voce stanca ma dignitosa. "Ho comprato quella casa con sacrificio, l’ho ristrutturata con mia moglie prima che morisse. Ora non ci posso entrare, non posso venderla e non posso nemmeno smettere di pagare. È una situazione assurda che mi impedisce di andare in pensione". Un racconto che fotografa un problema sempre più diffuso, tra proprietari bloccati da occupazioni o morosità e famiglie che non riescono a trovare alloggi a canone sostenibile. Due facce di un’emergenza abitativa che continua a crescere anche nei piccoli comuni, dove l’equilibrio tra tutela sociale e diritto di proprietà sembra ogni giorno più fragile. Eppure, a pochi chilometri da qui, un’altra storia – quella di mamma Tamara, raccontata in questi giorni dal Carlino – ha avuto un epilogo opposto e carico di speranza: dopo mesi di difficoltà, la donna e i suoi figli hanno finalmente trovato una nuova casa grazie alla solidarietà tra cittadini. Due vicende diverse, ma unite dallo stesso diritto fondamentale: quello di una casa in cui vivere serenamente.

Tiziana Petrelli