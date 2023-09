L’appello ai ladri: "Riportatemi l’orologio del mio bambino"

A Borgo Santa Maria caccia agli autori del furto di soldi e preziosi nell’abitazione di Federica, giovane mamma di 26 anni. La donna, terminato il trasloco nella sua nuova casa, ha consegnato ai proprietari dall’appartamento in cui era in affitto tutte le chiavi giovedì scorso, convinta di aver portato via con sé tutto. Due giorni dopo si accorge di non aver svuotato la cassaforte. Dopo aver avvisato la padrona di casa, si fa accompagnare nell’abitazione per prendere i suoi averi. E trova una brutta sorpresa. "La mia proprietaria mi ha detto di aver trovato la porta di casa aperta (non forzata) e la cassaforte vuota, entrando in casa il mattino del venerdì – racconta Federica –. Non ci ha chiamati pensando fossimo stati noi a lasciarla aperta per sbaglio, ma io sono più che sicura di aver chiuso bene e controllato due volte". Nella cassaforte c’erano regali e risparmi dei bambini di 2 e 10 anni, circa 1000 euro in contanti, una catenina d’oro e, soprattutto, un orologio di grande valore affettivo con il nome inciso del suo primogenito. Il regalo dei nonni era un dono a cui il bimbo teneva tanto, la mamma ha subito denunciato, lanciando anche un appello disperato. "Non ho sospetti, chiedo a chi compiuto questo gesto di restituire solo quello, se ha un minimo di cuore. Tra qualche giorno è il compleanno di mio figlio e vorrei lo passasse con serenità con il suo regalo, non sa ancora del furto. Vi prego di riportarlo, in qualsiasi modo".

Lucia Arduini