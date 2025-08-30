L’appello dei bagnini: "Servono più controlli. Fate rispettare le regole"

Michele Cruciani, ex arbitro di calcio di serie A, gestisce i bagni 31 "Bea beach", che nella fila degli stabilimenti danneggiati segue bagni Gilberto: "Da noi – dice – hanno danneggiato ombrelloni e preso a martellate i posacenere: danni non da poco, un’ azione con una violenza gratuita". Gesti da sanzionare con severità, parlando in gergo sportivo, lui che era abituato a dirigere i grandi match di serie A. E da ex arbitro una soluzione ce l’avrebbe: "Basta fare applicare il regolamento, cioè l’ordinanza, il cartello che c’è fuori dallo stabilimento balneare: divieto di ingresso nella notte. Basta fare rispettare quello. Questo è un luogo pubblico ed è il pubblico che dovrebbe garantirne la sicurezza, iniziando a sanzionare chi entra in spiaggia in orari vietati e controllando la spiaggia anche la notte con le forze dell’ordine".

Il tratto di spiaggia dell’Excelsior è stato risparmiato dai vandali per l’arrivo di uno degli addetti al controllo: "Abbiamo un presidio interno – racconta Fausto Simone, direttore dell’hotel e dello stabilimento balneare – e ci stiamo facendo carico di questa spesa, a fronte di controlli che però riteniamo opportuni da parte delle autorità pubbliche. Con l’occhio di un turista dico che quello che è accaduto è imbarazzante. Non è possibile che il territorio venga così poco presidiato e controllato. Da milanese ritengo ciò abbastanza preoccupante. Bisogna andare a fondo a ciò che è accaduto". Quanto alla scritta Bolkestein "lascia pensare, anche se va verificato che sia legata a determinati meccanismi, ma la ritengo una traccia importante". Solidarietà ai colleghi. "Per fortuna da noi non è accaduto nulla, a differenza di bagni Alfredo dove hanno tirato giù il palo della concessione, buttando due ombrelloni in mare. Sono arrivati fino a bagni Alfredo, sono riusciti a fare danni solo lì. So che c’è una denuncia e si parla di un video girato tra le 4,20 e le 5 meno dieci che può aiutare nelle indagini. Hanno dato l’allarme da un hotel, ma non appena hanno visto arrivare la pattuglia i vandali sono scappati verso la Palla di Pomodoro".

d.e.