L’appello del presidente Di Patria:: "Uniti per difendere il tribunale"

di Nicola Petricca

Affinché possa garantire una dignitosa amministrazione della giustizia, il Tribunale di Urbino non va difeso solo dal punto di vista del personale, oggi più che mai carente a livello numerico, ma anche della struttura.

A sostenerlo è quello che sarà il suo presidente fino a inizio primavera, Massimo Di Patria, che, in un incontro indetto da Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti nella sede di Urbino capoluogo, ha auspicato "uno scatto, da fare tutti insieme, per dare più qualità a tale istituzione. Una battaglia da condurre uniti, magari anche con la politica e gli imprenditori. Dopo il riconoscimento dello status di capoluogo di Provincia per la città, è il momento di prepararsi ad andare avanti: ciò che finora è stato il Tribunale di Urbino non può più essere tollerato. Quando sono arrivato, nel 2017, era in una situazione relativamente dignitosa, ma da quando Paolo Cigliola è morto, nel 2018, malgrado una lotta continua da parte nostra, è cominciata una debacle che ha portato a uno squilibrio: i magistrati ci sono (cinque più il presidente), mentre il personale amministrativo è carente, anche perché una parte, pur essendo presente sulla carta, non è in condizioni di coprire i bisogni o di essere usata, per problemi di salute o perché applicata altrove. Mi faccio portavoce pure della Procura, anch’essa con personale carente e senza procuratore per circa un anno. Devo dire che che in questi anni c’è stata una relativa ed encomiabile agitazione per essere ascoltati dal Minstero, anche da parte degli avvocati, e l’ultima ispezione, risalente al 2019-20, certificò una mancanza di personale e una struttura di organico non adeguata a un tribunale con un bacino di circa 100mila utenti e un tessuto sociale complesso. Tenerlo in queste condizioni significa non far lavorare adeguatamente la giustizia, anche se l’Ispettorato ci riconobbe di averla garantita in maniera dignitosa, nonostante tutto".

Secondo Di Patria, i problemi riguardano pure la struttura che oggi ospita il tribunale, acuiti da un dialogo carente tra Ministero, Provveditorato opere pubbliche e Demanio: "Una volta dovetti andare a Roma per far chiamare Ancona e spiegare che non dovessi essere indicato io come committente di un lavoro – spiega –. Durante la mia presidenza, il Ministero ha stanziato quasi 900mila euro per interventi. L’unico ancora non realizzato è la nuova uscita di sicurezza per il terzo piano, necessaria per l’adeguamento antincendio e che ne dovrebbe assorbire 600mila: era stata proposta una scala esterna, ma la Soprintendenza non ha dato il benestare, quindi si stanno vagliando altre soluzioni. Nell’ultima riunione, il Provveditorato ci ha detto che servirebbe poi l’accertamento di idoneità sismica del palazzo, ma il Demanio ha detto che non sono in corso o in previsione tali pratiche". In chiusura, Di Patria ha sfruttato l’occasione per "salutare tutto il capoluogo Urbino. Il mio trasferimento a Forlì dovrebbe arrivare tra Pasqua e metà aprile, dopo sette anni qui, in cui abbiamo cercato di dare una risposta alle richieste. Questo territorio merita di più, perciò bisognerà dare maggiore qualità al Tribunale, non basta più solo difenderlo per farlo sopravvivere, come successo finora. Ciò non è dignitoso per la città, per i magistrati, per il personale e per gli avvocati".