L’appello di Mancini: "Il nightjet non lasci in ginocchio Marotta"

Tra i marottesi c’è il forte timore che poiché la Regione si è limitata a chiedere due fermate in più, senza indicare quali, alla fine a rimetterci e a rimanere in ginocchio sarà proprio Marotta, che difficilmente potrà essere scelta a discapito di Fano e Senigallia.

Continua a far discutere la questione legata al Nightjet, il treno turistico notturno delle ferrovie austriache Obb che dal 10 giugno al 30 settembre collegherà quotidianamente Vienna, Monaco e Salisburgo con la riviera adriatica e che mentre in Romagna, da Rimini in giù, effettuerà soste ogni 10 chilometri, nelle Marche si fermerà solo a Pesaro e ad Ancona, con la possibilità, apertasi dopo l’istanza della Regione (sempre che Obb accetti), che in questo segmento vengano individuate altre due fermate. Una possibilità, però, che non lascia assolutamente tranquillo il segretario dem di Mondolfo e Marotta Samuele Mancini, che non risparmia critiche all’amministrazione comunale e la esorta a impegnarsi molto di più per far entrare anche la città del ‘Mare d’inverno’ tra le protagoniste del Nightjet. "La risposta data all’interrogazione dei consiglieri Pd nell’ultima assemblea legislativa delle Marche dall’assessore ai trasporti, che la Regione sta lavorando per ottenere da Obb altre 2 fermate, lasciando, però, alla compagnia austriaca la scelta, è per noi inaccettabile. In quanto, il sindaco Nicola Barbieri non è stato affatto capace di sollecitare in maniera adeguata i vertici di Palazzo Raffaello, nonostante la mozione del nostro gruppo di minoranza votata all’unanimità dal consiglio comunale del 15 febbraio che lo impegnava a farsi portavoce di questo territorio con la Regione per chiedere un efficace intervento con Obb in modo da inserire anche Marotta nelle fermate del Nightjet. Ora il rischio concreto è di farci ‘soffiare’ sotto il naso questa irripetibile opportunità, visto che si tratterà di scegliere due location tra Fano, Marotta e Senigallia".

Mancini aggiunge: "Con tutto il rispetto per il nostro amato territorio e per le altre ‘pretendenti’, le disparità dimensionali e le possibilità economiche e turistiche non giocano certo in nostro favore, e a questo punto il sindaco Nicola Barbieri e la sua amministrazione devono dimostrare di essere capaci di centrare l’obiettivo di includere anche Marotta tra le fermate Nightjet già da questa estate, chiedendo con decisione che il treno effettui tutte e tre le fermate".

Sandro Franceschetti