L’appello di una famiglia "La nostra casa incendiata Aiutateci a trovarne un’altra"

di Solidea Vitali Rosati

"Siamo la famiglia con 3 figli a cui è andata a fuoco la casa l’8 agosto in via Kolbe nel quartiere di Loreto a Pesaro".

Dall’incendio che ha devastato la bella casetta a schiera sono trascorsi sei giorni. Il post su Facebookb del proprietario, Francesco Venerucci, è un appello: "Siamo alla disperata ricerca di una casa in affitto per almeno 69 mesi. Unica esigenza è che sia arredata. Siamo persone serie e conosciute ed entrambi lavoriamo. La casa ha subìto danni tanto da essere non fruibile e l’alloggio dove attualmente siamo è disponibile fino al 20 di agosto".

In fumo sono andati i sacrifici di anni. Oltre al fatto che trovare un appartamento libero, a Pesaro, in agosto, è come trovare un ago nel pagliaio, per la famiglia Venerucci si tratta di restare in equilibrio, anche economico.

"Cerchiamo un affitto conveniente. Siamo stati in banca per chiedere la sospensione del mutuo - spiega Venerucci -. Con i soldi della rata avremmo voluto prendere in affitto un appartamento. Ma la sospensione temporanea, senza avere ripercussioni, c’è in caso di ’perdita di lavoro’ o per ’grave malattia invalidante’. Non rientrando in queste casistiche, verremmo iscritti nella lista dei cattivi pagatori con il rischio di non accedere più ad un prestito".

Quindi? "Senza sospensione la nostra disponibilità economica è, in questo momento, ridotta: ecco perché l’appello e una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding ’gofundme’. Non potremo sostenere una locazione al pieno prezzo di mercato: ci serve una mano. Chiediamo, a chi ci aiuterà, di venirci incontro sul canone".

Chiedere aiuto non è facile, soprattutto se accade a chi di solito presta aiuto agli altri. Lui, laureato in economia aziendale, impiegato nel gruppo Biesse, fa parte di un gruppo di volontariato che si dà da fare per aiutare fragili ed emarginati a trovare una prima occupazione e a risollevarsi. In casa Venerucci, anche con il contesto drammatico di questi giorni, fermi non si sta: Filippo, laureando ad Urbino, fa le consegne di gelato per Yuri; il mezzano, Andrea, è bagnino di salvataggio in piscina; Martino partirà con don Peppe per il campo scout.

"La vita va avanti - osserva Venerucci -: siamo ancora sotto shock. Ad entrare in casa prende un gran magone: è irriconoscibile. La burocrazia è lentissima: viviamo nell’incertezza, sballottati tra le autorizzazioni, i controlli che dovrebbero agevolare, invece, sono solo un freno. Ma in tutto questo pesante momento, una luce c’è…".

Quale sarebbe? "Sono le persone – risponde Francesco – che ci stanno dando una mano. Siamo scossi, ma non abbandonati. Grazie ad Angela Tringali e al marito Vito Praia, i quali essendo in vacanza con la famiglia, ci hanno messo a disposizione la casa fino al loro rientro. Abbiamo un’altra settimana – conclude Francesco – per cercare un’alternativa". Chi può aiutare, batta un colpo…