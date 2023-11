L’appello: "Mia figlia è fuggita da psichiatria. E’ in pericolo"

E’ stato lanciato un appello nel tardo pomeriggio di ieri per la scomparsa dal reparto di psichiatria di Sara Tomassini di 35 anni. A scrivere un post è stato il padre Cosimo: "Sara ora è in grave pericolo di vita. Indossava una felpa blu con cappuccio, un pantalone di tuta grigio, un paio di ciabatte crocs. Ha i capelli castani chiari lunghi, probabilmente raccolti. Non ha telefono né soldi. Chiunque la vedesse è pregato di avvisare le forze dell’ordine (già allertate con denuncia di sparizione a livello nazionale) o il 118. E’ del tutto inutile tentare di convincerla".

Tra i commenti arrivati a questo appello, ce sono alcuni che l’hanno segnalata nel pomeriggio al parco Miralfiore mentre un’altra segnalazione la indicava alle 15 a Sant’Angelo in Lizzola. Resta il fatto che la donna, secondo le indicazioni della famiglia, è in grave pericolo di vita essendo fuggita da psichiatria in condizioni psicologiche critiche.