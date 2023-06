L’aquila di Christian è tra le foto top al mondo

di Nicola Petricca

Un’aquila marchigiana è tra i più bei soggetti naturalistici immortalati al mondo durante il 2022, grazie allo scatto realizzato da Christian Bolognese sul Monte Nerone.

La fotografia del fermignanese è entrata tra i primi 300 classificati a livello mondiale nella 35a edizione degli International Photography Awards, concorso che contava oltre 100mila partecipanti da 174 Paesi.

Bolognese si era iscritto con nove foto in tre categorie: Wildlife, Paesaggio diurno e Paesaggio notturno. Tra questi, lo scatto giusto è stato quello dell’aquila, che è arrivato in finale entrando nella Top 3%, quindi tra i primi 3216 dei quasi 450mila inviati. Dopo la notizia di aver superato la prima grande scrematura, già una grande gioia per Christian, in settimana è arrivata la certezza che la foto fosse rientrata tra le migliori 300 al mondo e le migliori 50 dall’Italia, a livello generale, e addirittura tra le 100 più belle nella categoria Wildlife. "Per essere il mio secondo concorso internazionale, ho ottenuto tre ottimi risultati - commenta, soddisfatto -. Quando ho saputo di essere tra i finalisti, mesi fa, per me era già una grande vittoria perché l’anno scorso non avevo superato neanche la prima fase.

Poi, pochi giorni fa, è arrivato l’esito definitivo ed è stata una felicità immensa. Ho festeggiato come se avessi vinto: questo risultato mi ripaga di tutti i sacrifici e gli studi fatti. Sono consapevole di dover ancora lavorare sodo per crescere e fare sempre meglio, perché, come in tutto, anche nella fotografia non c’è mai un punto d’arrivo, però questo traguardo mi fa capire che la strada intrapresa è quella giusta".

A proposito dell’immagine che ha colpito la giuria, Bolognese racconta di aver immortalato l’aquila sul Monte Nerone durante un evento in cui gli allevatori avevano liberato i rapaci e i fotografi si erano appostati per cercare lo scatto perfetto: "Quel giorno ero a caccia di un bel ritratto, ma inizialmente non riuscivo a trovare occasioni o buoni punti per farlo.

Stavo scattando solo foto in volo, quando, poco prima di concludere e rientrare al punto di ritorno, un’aquila si è posata e ho trovato ciò che volevo. La nebbia della giornata ha reso tutto più magico".