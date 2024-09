L’aquilone vola sempre più alto: tutti al lavoro per la 70ª edizione

L’aquilone vola, in tutti i sensi. A Urbino si pensa alla settantesima edizione e a quasi una settimana dalla gara c’è il commento definitivo: "Bilancio positivo per la 69ª Festa dall’aquilone. La manifestazione dedicata al simbolo della città ducale sta crescendo e si sta arricchendo di iniziative, coinvolgendo un numero sempre più importante di cittadini e suscitando l’interesse di visitatori e turisti. Rafforzata la collaborazione tra Amministrazione Comunale, Urbino Servizi e Associazione delle Contrade per l’organizzazione", dicono da via Puccinotti.

"Sono stati giorni intensi di iniziative, con la partecipazione di ospiti internazionali. Il progetto dell’Amministrazione è di potenziare la festa e farla conoscere sempre più, per questo abbiamo registrato il marchio legandolo alla nostra città – dice il sindaco di Urbino Maurizio Gambini –. Il nuovo parco dell’aquilone si è dimostrato funzionale alle esigenze della gara finale e degli aquilonisti; stiamo lavorando per completarlo, affinché possa essere sfruttato tutto l’anno per altri eventi dedicati all’aquilone e non solo. È stato bellissimo vedere l’entusiasmo e la partecipazione di urbinati di tutte le età. Un ringraziamento sincero va a Urbino Servizi che ha coordinato l’organizzazione, dall’associazione delle contrade che vi ha collaborato attivamente, ai contradaioli per il loro impegno, alla giuria per la serietà e la disponibilità e a tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita della manifestazione. Le contrade sono cresciute, diventando il motore non solo della Festa dall’aquilone, ma anche di molti eventi urbinati e questo è un patrimonio che vogliamo sviluppare – conclude Gambini –. L’obiettivo è avvicinare sempre più la festa al territorio, rafforzando il sentimento di appartenenza a un’unica comunità urbinate".

Entusiasta anche Daniela Capponi, che ha vissuto per la prima volta la festa come presidente di Urbino Servizi e della giuria: "Ho visto entusiasmo e dedizione, abbiamo rafforzato la sinergia tra Enti, uffici e associazioni. La Protezione Civile, coordinata dalla Polizia Locale, ha fornito supporto logistico; la mensa comunale ha preparato e servito con cura e professionalità oltre mille pasti; gli operai del Comune e di Urbino Servizi hanno allestito il parco dell’aquilone; Adriabus ha garantito un servizio puntuale di navetta gratuito; i trampolisti di Schieti hanno partecipato alle iniziative e al corteo; i contradaioli, in particolare, hanno dimostrato ancora una volta un grande amore per la manifestazione, che continuano a tramandare alle nuove generazioni. Siamo già al lavoro sulla programmazione del 2025, con un progetto ambizioso per la celebrazione della 70esimaedizione", conclude la presidente Capponi.

Isotta Pretelli, presidente dell’associazione delle contrade: "Il successo è il risultato di un gioco di squadra tra i membri dell’associazione, l’Amministrazione e Urbino Servizi, impegnati in un dialogo costante. L’interesse sta crescendo dentro e fuori la città e questo ci riempie di orgoglio, merito anche del potenziamento della comunicazione. Ora ci prepariamo alla storica tappa del 70° certi che l’Amministrazione accoglierà molte delle novità e proposte già condivise".

fra. pier.