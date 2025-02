"L’archeologo deve spremersi il cervello"

La scienza archeologica si sta interrogando sull’intelligenza artificiale (AI). L’archeologia, da anni, è "schiava" di un paradosso: occuparsi del passato nel modo più futuristico. Un tempo il "bravo archeologo" era colui che sapeva riconoscere i rapporti che intercorrono tra gli strati di terra e tra le testimonianze che l’attività umana ha lasciato in quegli strati (i manufatti). Era bravo chi riusciva, come Sherlock Holmes, a ricostruire la "scena del crimine" attraverso i pochi dati rimasti. È vero, era un sistema artigianale e analogico: si usava il cervello spremendolo con la logica.

La ricostruzione di un contesto archeologico è pura logica, altrimenti non sta in piedi. Il paragone è improprio, ma funziona un po’ come in fisica, si realizza una teoria, si prova su campo (quando possibile), se il sistema non regge la teoria è sbagliata. I ruderi di un castello sono murature mozze, stanze alterate, disfacimenti, predazioni. Spetta all’archeologo proporre un modello virtuale per la ricostruzione di quegli elevati che non esistono più. Quel modello deve essere credibile. È un “mestiere artigianale“ perché si usa tanto il cervello. Eppure ci si interroga sull’introduzione della AI in archeologia. Un tempo il bravo archeologo esaminava decine e decine di fotografie aree delle campagne, al fine di ricercare tracce del passato riscontrabili attraverso "anomalie" evidenti nel colore dei campi, nei filari di alberi, nei paleo-alvei dei fiumi. Quell’archeologo esercitava il cervello, tanto da farlo "fumare". Oggi è l’AI che esamina le foto aeree e propone anomalie. L’archeologo ragiona? No, schiaccia un tasto e ottiene il risultato. E il cervello dei nuovi archeologi si allena, come?

( * docente di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale Università di Urbino; uscita 335)